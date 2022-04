Polizei erwischt Mann mit Sturmhaube, Aufbruchwerkzeug und einem teuren Radio in Memmingen

Ein 49-Jähriger hat offenbar ein Autos aufgebrochen und Häuser ausgekundschaftet. Auf der Flucht vor der Polizei klaute er zudem ein Fahrrad.

08.04.2022 | Stand: 14:36 Uhr

Einen mutmaßlichen Dieb hat die Polizei am Donnerstagmorgen in Memmingen erwischt. Eine Anwohnerin der Michael-Rehklau-Straße im Stadtteil Steinheim hatte die Polizei zuvor über eine "verdächtige Person" informiert, die in der Wohngegend offenbar Häuser und Autos auskundschaftete.

Als zwei Polizeistreifen eintrafen, flüchtete der Verdächtige auf einem gestohlenen Fahrrad. Nach einer kurzen Verfolgung erwischten ihn die Beamten jedoch. Bei der folgenden Personenkontrolle, fanden sie im Rucksack des 49-Jährigen Aufbruchwerkzeug, eine Sturmhaube sowie ein hochwertiges Autoradio. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Mutmaßlicher Dieb in Memmingen festgenommen: Schaden in Höhe von 1500 Euro

Das Autoradio stammt mutmaßlich aus einem Auto, das der Tatverdächtige in Holderäcker in Memmingen aufgebrochen hatte. Da der 49-Jährige keinen festen Wohnsitz angeben konnte, kam er noch am gleichen Tag vor Gericht. Auf Anweisung eines Ermittlungsrichters kam er in Untersuchungshaft.

Bei den Autoaufbrüchen ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von 1500 Euro entstanden. Die Polizei Memmingen bittet Anwohner, deren Auto ebenfalls aufgebrochen wurde sowie den Eigentümer des gestohlenen blauen Mountainbikes, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden.

