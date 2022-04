Kurioser Polizeieinsatz: Frau aus Türkheim stielt Mann seine Hose

Auf seltsame Weise hat eine Frau aus Türkheim einem Mann aus München seine Hose mit 250 Euro in der Tasche gestohlen. Später landete die Jeans im Glascontainer.

05.04.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Zu einem kuriosen Einsatz in Türkheim (Landkreis Unterallgäu) wurde die Polizei in der Nacht auf Dienstag gerufen. Wie die Beamten berichten, traf sich ein Mann aus München und mit einer ihm unbekannten Frau aus Türkheim. Dabei stahl die Frau dem Münchner seine Hose. In dieser hatten sich auch 250 Euro befunden. Wie genau der Diebstahl ablief ist nach Angaben der Polizei nicht bekannt. Auszuschließen ist aber, dass es sich bei der Zusammenkunft um Prostitution handelte.

Mutmaßliche Diebin aus Türkheim ist polizeibekannt

Noch in der Nacht machten die Beamten die mutmaßliche Diebin ausfindig. Auch die entwendete Hose tauchte in einem Glascontainer in Türkheim wieder auf. Die Frau ist bereits polizeibekannt, nachdem sie öfter durch Verhalten auffiel.

Die gestohlene Hose und das Geld wurden dem Mann aus München zurückgegeben. Die Frau bekommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

