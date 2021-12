Nach Rücktritt dreier ÜWP-Mitglieder übernehmen nun diese Männer das Ehrenamt. So wurden sie willkommen geheißen.

Drei Räte sind zurückgetreten, nun gehen drei Nachrücker in Pleß ans Werk. Patrick Anus (28), Jürgen Schwerin (38) und Michael Klapfer (44) – alle Überparteiliche Wählervereinigung Pleß – wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend vom hiesigen Bürgermeister Anton Keller (CSU) vereidigt. Alle drei heben im Rathaus die rechte Hand, leisten ihren Schwur.