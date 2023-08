Diese Höhle bei Kronburg war früher Zufluchtsstätte und Wunderort

Um die Iller-Steilküste in der Pommersau ranken sich allerhand Geschichten. Eine Sandsteinhöhle bot in Kriegszeiten Schutz. Auch von "Wundern" ist die Rede.

17.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Sie waren auch Thema im Illerbeurer Freilichtspiel „Schwedenkrieg und Hexenwahn“: die Kunkelstuben nahe Oberbinnwang im Unterallgäu. In Kunkelstuben trafen sich in früheren Zeiten Wolle spinnende Frauen zur gemeinsamen Arbeit. Im Falle von Oberbinnwang handelt es sich jedoch um eine schwer zugängliche Höhle in der felsigen Sandstein-Steilmauer an der Illerschleife zwischen der Pommersau und Unterwaldegg.

Bürger aus Kronburg suchen in der Höhle Schutz

Schon während des Dreißigjährigen Krieges, später auch im Deutsch-Französischen Krieg (1870 bis 1871) und im Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) flohen dorthin Bürger und Bürgerinnen aus Kronburg, besonders aber aus dem nahe gelegenen Oberbinnwang, um Schutz zu suchen, wenn Angriffe auf die Heimat befürchtet wurden. Die Menschen gelangten über die Pommersau zu dem gewaltigen Sandsteinmassiv, das an dieser Stelle steil an der Iller emporragt. Nur tiefgebückt konnten die mehrere Quadratmeter großen Räume in dem gut versteckten Felsmassiv erklommen werden.

Frau aus Oberbinnwang flieht mit fünf Kindern in die Höhle

Eine der letzten Schutzsuchenden war Theresia Mendler, die eines Abends von ihrem Nachbarn Franz-Josef Gögler beobachtet wurde, als sie mit ihren fünf Kindern auf den Weg zur Kunkelstube war. Von dem Bauer angesprochen, wohin sie zu so später Stunde noch wolle, schluchzte die besorgte Mutter: „Heute Nacht soll doch Oberbinnwang angegriffen werden“ – sie wolle sich und ihre Kinder nicht dem Tod ausliefern. Der Nachbar versuchte die Frau zu beruhigen, sie brauche keine Angst haben, der Krieg sei doch schon vorbei. Theresia Mendler traute der Sache dennoch nicht und suchte die Natursteinhöhle auf. Am nächsten Morgen kehrte sie mit ihren Kindern überglücklich wieder nach Hause zurück und molk zuerst ihre Kühe. Dieses bewegende Geschichte erzählte Franz-Josef Gögler zu Hause und sein Sohn Johann Gögler, der 101 Jahre lang lebte, gab das wundersame Erlebnis an die Nachwelt weiter.

Was in der Kunkelstube gefunden wurde

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kunkelstube mehrmals von Leopold Mendler renoviert und instand gehalten – war sie doch vielen in den bedrohlichen Kriegswirren eine Zufluchtsstätte. Und schließlich hatte dort auch seine Frau in jungen Jahren mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern nächstens eine tröstende Zuflucht gefunden. Bis in die 1960er Jahre waren die Reste der Kunkelstube noch vorhanden, auch zeugten ein uraltes Essbesteck, Messer, Gabel und Löffel von den nächtlichen Aufenthalten.

Bild vom „Wunder der Pommersau“ in der Wallfahrtskirche Maria Steinbach

Verewigt wurde das Steilufer mit der Kunkelstube an der Illerschleife im Jahr 1765 von dem Barockmaler Franz-Georg Hermann in einem Deckenfresko in der Wallfahrtskirche Maria Steinbach als „Wunder der Pommersau“, wo es zwei „Gnadenerweise“ gegeben haben soll: Josef Lendle, ein verheirateter Mann aus Oberbinnwang, klagte von Jugend an über unsägliche Schmerzen in seinem rechten Fuß. Er wurde erst von ihnen erlöst, als er bei einer Wallfahrt zur „Schmerzhaften Muttergottes“ von Maria Steinbach eine „Heilige Meß“ zu Ehren der wundertätigen Muttergottes lesen ließ.

Am Steilufer in der Pommersau soll sich auch ein „Gnadenerweis“ zugetragen haben, der in einem Deckfresko in der Wallfahrtskirche Maria Steinbach verewigt ist. Bild: Franz Kustermann

Höllenritt mit einem blinden Pferd

Wie auf dem Deckenfresko am rechten Seitenschiff dargestellt, ist außerdem Lendles blindes Pferd mit ihm als Reiter im Jahr 1731 auf der Hochterrasse von Oberbinnwang in Richtung Iller-Steilufer galoppiert. Sie drohten über den tiefen Abhang zu stürzen und sich Hals und Füße zu brechen. In seiner Not versprach Lendle – sollte er den Höllenritt überleben – eine Wallfahrt nach Maria Steinbach zu unternehmen. Wie die Legende berichtet, sei das blinde Pferd augenblicklich ruhig geworden und habe kurz vor dem Abgrund angehalten. Auch dieses Wunder wurde laut einem Eintrag ins „Mirakelbuch“ von 1838 der „fürsichtigen Hilf Mariae“ zugeschrieben.