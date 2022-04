Diese Kinder legen als erste im Landkreis Unterallgäu die Prüfung zur "Kinderflamme" ab

Feuerwehr Lautrach bildet Kinder aus. Diese nehmen ihre erste Verantwortung an und zeigen ihr Können bei einer speziellen Prüfung.

„Erstes Rohr, Wasser marsch!“, schallt es mehrmals vor dem Feuerwehrhaus in Lautrach. Ben Heuß, Jannik Laudick, Niklas Seefelder, Julian Ketterle und Anton Wilhelm legen ihre Prüfung für die dritte Stufe der „Kinderflamme Bayern“ ab. Dabei gilt es für die Zehn- und Elfjährigen, bei einer der verschiedenen Stationen einen Verteiler und ein Rohrstück mit einem Feuerwehrschlauch zu koppeln und mit dem Wasserstrahl drei Tennisbälle von Pylonen zu spritzen. Manchmal muss Feuerwehrmann Andreas Riegger ein wenig zur Hand gehen, aber alle fünf Kinder schaffen die Aufgabe mit Bravour.

Kinder der Feuerwehr Lautrach erhalten unter anderem eine Urkunde

Viktoria Heuß, Sarah Ketterle und Kilian Enderle erringen die zweite Stufe und werden nach erfolgreich absolvierter Prüfung ebenso wie ihre älteren Kameraden und Kameradinnen mit einer Urkunde und einem Pin ausgezeichnet.

Das steckt hinter der "Kinderflamme Bayern"

Die Kinderflamme Bayern ist eine Auszeichnung für Mitglieder der Kinderfeuerwehren. Der Landesfeuerwehrverband und die Jugendfeuerwehr Bayern geben die Rahmenbedingungen vor. Es ist die erste Abnahme der Kinderprüfung im Landkreis Unterallgäu. Voraussetzung für die Abnahme ist, dass die Kinderfeuerwehr in der gemeindlichen Feuerwehr verankert ist. Die Kinderflamme gibt es – abgestimmt auf die Leistungsfähigkeit und das Alter der Kinder – in drei Stufen. Jedes Kind muss einen Fragebogen ausfüllen sowie eine Aufgabe aus den Bereichen Feuerwehr, Brandschutz und Erste Hilfe erledigen. Dabei muss eine Aufgabe im Team gemeistert werden.

Alle Teilnehmer bestehen die Prüfung zur Kinderflamme

Auch wenn die Übungen spielerisch absolviert werden und „der Spaß im Vordergrund steht“, so Lautrachs Feuerwehrkommandant Christian Heuß, sind alle vor Beginn der Prüfungen ein wenig angespannt, die Kinder ebenso wie ihre Trainerinnen Tina Heuß und Ulrike Ketterle. Am Ende bestehen alle acht und sind erleichtert. Mit dem Schlachtruf „Flambini, einer für alle, alle für einen!“ wird der Erfolg bejubelt. Eigentlich gehören der Kinderfeuerwehr in Lautrach 13 Buben und Mädchen an. Fünf von ihnen werden die Prüfung wegen Corona nachholen.

Im Jahr 2018 die ersten Kinder aus Lautrach und Illerbeuren in Wehr aufgenommen

Beobachtet wird das Geschehen neben Kommandant Heuß auch von Kreisbrandrat Alexander Möbus, Lautrachs Bürgermeister Reinhard Dorn, Kreisbrandinspektor Willi Hörberg, Kreisbrandmeister und Ehrenkommandant Giovanni Aichele, Kreisjugendwart Andreas Thiel und Kreisjugendsprecherin Sara Ata. Möbus gratuliert den Kindern „zu der großartigen Leistung“. Kommandant Heuß erinnert daran, dass man 2018 die ersten Kinder aus Lautrach und Illerbeuren in die Feuerwehr aufgenommen habe, seit Januar 2022 übten sie für die Kinderflamme.

