Diese Konzerte sollen im Frühjahr in Ottobeuren stattfinden

Der Verein Pro Arte stellt das Programm 2021 für Orgelkonzerte in der Erlöserkirche vor. Die Mitglieder hoffen, dass sie das auch so durchführen können.

16.01.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Mit Optimismus geht der Verein Pro Arte Ottobeuren in die neue Konzertsaison – und mit der Hoffnung auf weitgehende Normalisierung. Dennoch steht das Programm der Veranstaltungsreihe mit internationalen Orgelkonzerten noch unter Vorbehalt, teilt Vorsitzender Josef Miltschitzky mit. Das erste soll laut Programmplanung am 13. Februar stattfinden.

Für die Saison wird generell empfohlen, sich bei unklarer Lage zuvor zu informieren. Bis zur Aufhebung der Coronabestimmungen, die vor dem Lockdown gegolten haben, besteht außerdem ein limitiertes Platzangebot, deshalb ist eine Reservierung unter Telefon 08332/350 oder per Mail an Josef.Miltschitzky@web.de erforderlich. „Bei Absage eines Konzertes werden wir uns um eine Terminverschiebung bemühen“, sagt Miltschitzky.

Ottobeuren ist ein europäisches Zentrum des Orgelbaus

Ottobeuren ist auf Grund seiner einzigartigen Orgelgeschichte und der aus Ottobeuren stammenden berühmten Orgelbauer ein herausragendes europäisches Zentrum des Orgelbaus. Die Pro Arte-Orgelkonzerte wollen die außerordentlichen Möglichkeiten dieses Instrumentes wieder mit anderen Kunstsparten verbinden. Sie finden an der norddeutsch konzipierten Maier-Orgel (Josef Maier, Hergensweil 1989) der evangelischen Erlöserkirche statt; eines in der Pfarrkirche St. Martin in Heimertingen. Zu Gast sind international versierte Interpreten.

Die Samstagnachmittagskonzerte beginnen, wenn nicht anders vermerkt, jeweils um 16 Uhr und dauern eine gute Stunde. Anstelle eines Konzerteintritts wird um eine Spende zur weiteren Durchführung der Konzerte gebeten.