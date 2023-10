Diese Pianistin will ihre Emotionen mit dem Publikum teilen

Die Allgäuer Konzert-Pianistin Julia Rinderle erhält den Memminger Kulturpreis. Im Interview erzählt sie, wie viel ihr diese Auszeichnung bedeutet.

09.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Frau Rinderle, Sie werden am Donnerstag mit dem Memminger Kulturpreis ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen dieser Preis, der mit 4000 Euro dotiert ist?

Julia Rinderle: Ich bin sehr dankbar für diese besondere Anerkennung aus meiner geliebten Heimat, sie bedeutet mir sehr viel. Es ist mir eine große Ehre, diesen bedeutenden Preis verliehen zu bekommen. Er spornt mich an, mich ganz der Musik und der Kultur zu verschreiben und meinen Weg weiter zu gehen. Und es macht mich besonders froh, als erste Frau Einzelpreisträgerin zu sein.

Woran arbeiten Sie gerade? Welche Projekte und Konzerte stehen in nächster Zeit an?

Rinderle: Im Moment bin ich mit vier unterschiedlichen Programmen unterwegs. Einmal mit meinem Solo-Programm „Appassionata“ unter anderem in München und Bonn. Dann konzertiere ich regelmäßig mit meiner Duo-Partnerin Marilies Guschlbauer am Cello. Wir spielen ausschließlich Werke von Komponistinnen, die wir unter anderem im Musikverein Wien aufführen. Außerdem spiele ich mit der Flötistin Silvia Denk Konzerte in Passau und Umgebung und trete mit meiner Klavierduo-Partnerin Julia Bartha am 3. November in Memmingen auf. Wir spielen ein Programm mit Werken von spanischen und französischen Komponisten und Komponistinnen.

Sie sind in Memmingen geboren und in Bad Grönenbach aufgewachsen. Wie wichtig ist Ihnen die Präsenz in der Heimat?

Rinderle: Es ist mir jedes Mal eine besonders große Freude, in der Heimat aufzutreten und die Unterstützung der Menschen dort zu spüren. Es gibt mir viel Kraft und bestärkt mich jedes Mal aufs Neue.

Wo leben Sie inzwischen?

Rinderle: Im August bin ich mit meinem Mann Oscar Marin-Reyes in die Nähe von Münster gezogen. Er ist Opernsänger (Bass) und hat dort eine Stelle im Opernstudio. Ich pendle von dort aus jede Woche nach Leipzig, um an der Musikhochschule Klavier zu unterrichten.

Zurück zu den Anfängen am Klavier. Warum dieses Instrument?

Rinderle: Meine Geschwister spielen beide auch Klavier, und wir hatten einen Flügel im Wohnzimmer stehen. Ich habe den beiden immer gerne beim Üben zugehört, und meine Mutter hat mich dann mit sieben Jahren zum Klavierunterricht angemeldet. Ich wollte unbedingt auch Geige lernen, mit sieben, acht Jahren war ich ein großer Anne-Sophie-Mutter-Fan. Ich hatte sogar neun Jahre lang Geigenunterricht. Am Klavier kam ich aber immer viel schneller voran.

Wie schwer war für Sie das Üben?

Rinderle: Es gab schon Phasen, in denen ich ermahnt werden musste, vor allem als Kind. Grundsätzlich gehören aber das Klavier und die Musik irgendwie schon immer zu meinem Alltag, ich kann mir mein Leben ohne Musik nicht vorstellen.

Wie viele Stunden üben Sie am Tag?

Rinderle: Das variiert stark. Wenn ich mich auf Konzerte vorbereite und auch mit meinen Kammermusikpartner/-innen probe, kann ich schon mal zwischen vier und sieben Stunden am Tag am Klavier sitzen. An den Tagen, an denen ich an der Musikhochschule unterrichte, habe ich aber meist nur sehr wenig Zeit zu üben.

Tauschen Sie sich mit jemandem über Ihr Spiel aus?

Julia Rinderle: Ich besuche immer wieder einmal meine ehemaligen Klavier-Professoren Roland Krüger in Hannover und Imre Rohmann in Salzburg. Vor allem, wenn ich ein neues Programm erarbeite oder besonders wichtige Auftritte anstehen, hole ich mir gerne ihre Meinung ein. Ich empfinde aber auch die Probenarbeit mit meinen tollen Kammermusikpartnern und -partnerinnen als extrem bereichernd.

Haben Sie einen Lieblingskomponisten?

Rinderle: Im Moment spiele ich besonders gerne Beethoven. Schubert, Schumann, Chopin, Ravel und Debussy liegen mir aber genauso am Herzen. Auch die Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Werken finde ich spannend und wichtig. Zudem liebe ich viele Werke, die von Frauen geschrieben wurden, wie etwa die Sonate für Cello und Klavier von Rita Strohl.

Worauf legen Sie bei Ihren Interpretationen den größten Wert?

Rinderle: Ich würde sagen: Authentizität und Emotionen. Eine Interpretation, die aufgesetzt und nicht ehrlich ist, macht für mich keinen Sinn. Auch den Mut zu haben, die eigenen Gefühle in die Werke zu legen und diese manchmal sehr persönlichen Emotionen mit dem Publikum zu teilen, gehört für mich unbedingt dazu. Ein Auftritt, der nur auf Effekte und Show ausgelegt ist, kann zwar beeindrucken, trifft aber nicht den eigentlichen Sinn der Musik.

Wie schwer ist es, sich als Konzertpianistin durchzusetzen?

Rinderle: Es ist sehr schwer! Der Markt ist voll, es gibt unglaublich viele gute Pianisten und Pianistinnen. Einige meiner Studienkollegen und -kolleginnen mussten sich schon beruflich umorientieren. Gerade auch während der Pandemie. Deshalb bin ich zutiefst dankbar dafür, im Moment so viele Konzerte spielen zu dürfen.

Im Frühjahr fand der vierte von Ihnen ins Leben gerufene Meisterkurs „Klangperspektiven Allgäu“ in Memmingen statt. Soll er zur festen Einrichtung werden?

Rinderle: Ich habe das Gefühl, dass es bereits in diese Richtung geht. Die ehemaligen Teilnehmer fragen schon nach, ob es bald eine fünfte Auflage des Kurses geben wird. Wir möchten dies gerne realisieren und arbeiten daran. Professor Krüger würde auch gerne wieder nach Memmingen kommen, um den Kurs erneut zu leiten.

Zur Person: Julia Rinderle, 1990 in Memmingen geboren, hat Klavier an der Musikhochschule Hannover sowie Klavierkammermusik und Liedgestaltung am Mozarteum Salzburg studiert. Die im In- und Ausland gefragte Pianistin ist zudem als Dozentin für Klavier an der Musikhochschule Leipzig tätig. Sie lebt inzwischen bei Münster.