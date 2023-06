Diese Tiere gibt es im Schwäbischen Bauernhofmuseum zu sehen

Das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren will ländliches Leben in seiner Gänze zeigen. Dazu gehören auch einige Tiere. Dieses Ziel steckt dahinter.

09.06.2023 | Stand: 18:25 Uhr

Das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren ist das älteste Freilichtmuseum in Süddeutschland. Sammeln, bewahren, dokumentieren, erforschen, vermitteln und ausstellen: Die Bauernhöfe, Werkstätten, Stallungen, Gärten und Felder sollen Besucherinnen und Besuchern einen spannenden Einblick in die Vergangenheit geben. Neben derzeit 35 Gebäuden gibt es aber auch historische Tierrassen zu entdecken.

Die Tiere im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren und ihre Wichtigkeit

Wieso sind die Tiere im Bauernhofmuseum Illerbeuren wichtig? Darüber sprechen wir mit Julia Hager, die die Abteilung Kommunikation des Bauernhofmuseums leitet. Sie erklärt: „Wir sind ein Museum und zeigen das ländliche Leben. Dazu gehören auch die Tiere, mit denen man gelebt hat.“ Gleichzeitig präsentiere das Bauernhofmuseum historische Rassen. „Es ist uns dabei durchaus bewusst, dass wir hier eine Idylle zeigen, die es so nicht gegeben hat.“

Was sie damit meint? Im Bauernhofmuseum leben die Tiere unter den Bedingungen der heutigen Zeit. „Aber wir wollen eben eine gewisse Nähe herstellen“, betont Hager. Wie kann man mit den Tieren umgehen? Welche Bedürfnisse haben die Tiere? Wie entstehen unsere Nahrungsmittel? Wie werden also Milch, Fleisch und Wolle verarbeitet? „Es geht um die so wichtige Wertschätzung gegenüber den Tieren, die auch als Lieferant für Produkte dienen“, so Hager weiter. Besucherinnen und Besucher könnten sich mit Hilfe der Tiere mit mehreren Themen beschäftigen – zum Beispiel Haltung damals und heute, Ernährung, Verpflegung und Pflege.

Welche Tiere lassen sich im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren entdecken? Wir stellen sie vor:

Zaupelschaf: Im Mittelalter waren Zaupelschafe die am weitesten verbreiteten Schafe in Mitteleuropa: Sie waren anspruchslos, robust und konnten einfach mit Schweinen und Kühen auf die Weide getrieben werden. Außerdem waren sie, wie ihr Name verheißt, äußerst fruchtbar: „Zaupel“ bedeute im Bayerischen „läufige Hündin“. Trotz ihrer rauen Wolle und des mageren Fleischertrags gab es in Bayern

Zaupelschaf. Bild: Maike Scholz

Seine grobe Wolle wurde dem Zaupelschaf zum Verhängnis. Ab 1800 wurde es vom feinwolligen Merinoschaf verdrängt. Im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren sind noch 19 Zaupelschafe beheimatet.

Augsburger Huhn: Um 1880 züchtete Julius Meyer in Haunstetten bei Augsburg aus dem italienischen Lamotta und der französischen La Flèche das Augsburger Huhn, ein mittelschweres Landhuhn mit reinschwarzem Gefieder, das einen Grünglanz aufweist. Sein hervorstechendstes Merkmal ist jedoch der Becher- oder Kronenkamm, auch „Augsburger Kamm“ genannt. Das Augsburger Huhn wurde zu einem beliebten Nutzhuhn und ist bis heute die einzige bayerische Hühnerrasse, heißt es.

Augsburger Huhn. Bild: Maike Scholz

Da das Hauptrassemerkmal, der Kronenkamm, nicht reinerbig gezüchtet werden kann, zog der Bayerische Landwirtschaftsrat um 1905 die Anerkennung als zu empfehlende Wirtschaftsrasse zurück.



Die Rasse ist ein typisches Zweinutzungshuhn, sie gilt als ausgesprochen wetterfest und widerstandsfähig, der Bruttrieb ist jedoch nicht sehr stark ausgeprägt. Im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren gibt es sieben Hühner und einen Gockel.

Allgäuer Original Braunvieh: Schon seit Jahrhunderten ist das genügsame Braunvieh im Voralpen- und Alpengebiet verbreitet. Es stammt vom ältesten europäischen Hausrind, dem Torfrind, ab. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollte die Milchleistung durch Einkreuzen der Rasse Brown Swiss verbessert werden.



Heute ist das Original Braunvieh eine eigenständige Rasse, nur Tiere ohne einen Brown-Swiss-Anteil dürfen als Original Braunvieh bezeichnet werden. Die Rasse befindet sich auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Rassen, für die Erhaltung setzt sich der Allgäuer Original Braunviehzuchtverein ein.

Allgäuer Original Braunvieh Bild: Maike Scholz

Das Original Braunvieh ist eine Zweinutzungsrasse und wird auf Milch und Fleisch gezüchtet. Die Kühe seien langlebig und haben gute Mutterkuheigenschaften. Die gelegentlich auftretende hellere Pigmentierung um Bauch und Rücken („Weißgurt“ genannt) sei eine natürliche Mutation. Tiere mit dieser Färbung waren sehr beliebt, weil sie angeblich Glück brachten. Sieben der Tiere gibt es im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren.

Bayerische Landgans: Die Bayerische Landgans ist eng mit der Graugans verwandt. Ursprünglich wurde sie vor allem in Franken (daher auch der Name „Frankengans“), der Oberpfalz, Niederbayern und Schwaben gehalten und gezüchtet. Dadurch entstanden verschiedene Linien und Schläge, die jedoch auf Grund ihres geringen Bestandes zur Bayerischen Landgans zusammengefasst wurden: von reinweiß über grau und blau bis hin zu schwarz. Auch gescheckte Farbzeichnungen seien möglich.

Bayerische Landgans. Bild: Maike Scholz

Der Bund Deutscher Geflügelzüchter erkennt nur den blauen Farbschlag der Fränkischen Landgans als Rasse an. Die Bayerische Landgans habe ein freundliches, lebhaftes Wesen und werde Bezugspersonen gegenüber schnell zutraulich. Sie ist flugfreudig, aber standorttreu und brütet zuverlässig und eigenständig. Das Frühjahrsgelege umfasst zwischen 10 und 13 Eier, der Ganter beteiligt sich an der Aufzucht der Gössel. Im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren gibt es vier Gänse und derzeit sieben Küken.

Hasen: Im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren leben derzeit drei Stallhasen. Sie wiegen je etwa 2,5 Kilogramm.

Hase. Bild: Maike Scholz