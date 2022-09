Diese US-Amerikanerin verstärkt die Indians in Memmingen

Mit der 26-jährigen Theresa Knutson ist die Kaderplanung der Frauen der Memminger Indians abgeschlossen. Wer kommt da in die Maustadt?

01.09.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Mit der 26-jährigen Theresa Knutson besetzen die Frauen der Memminger Indians auch ihre zweite Kontingentstelle für die Spielzeit 2022/2023. Die US-Amerikanerin spielte laut Mitteilung vier Jahre für die University of Connecticut in der NCAA und kam dort in 135 Spielen auf 79 Punkte (51 Tore/28 Assist). Danach schnürte sie sehr erfolgreich zwei Jahre lang ihre Schlittschuhe für die Mannheimer Mad Dogs, wo sie in 49 Partien 52 Treffer und 31 Assists verbuchen konnte.

Für die Eisbären Berlin am Start

Dem folgte in den vergangenen beiden Spielzeiten ein Engagement bei den Metropolitan Riverters (Premier Hockey Federation). Knutson unterbrach dieses coronabedingt für einige Wochen, lief für zehn Spiele bei den Eisbären Berlin auf und trug maßgeblich dazu bei, Berlin beim Finalturnier im März 2021 in Füssen den Vizemeistertitel zu sichern, heißt es weiter.

Headcoach freut sich über Verstärkung

„Wir mussten nicht lange nachdenken, nachdem der Kontakt zustande gekommen war“, meint Waldemar Dietrich, Headcoach der Indians Frauen, der sich über die Verstärkung freut: „Mit Theresa haben wir nun deutlich mehr Optionen für unseren Angriff.“

Sie trifft Anfang September in Memmingen ein

Auch Theresa Knutson, die laut Mitteilung Anfang September in der Maustadt eintreffen wird, freut sich auf ihr neues Team: „Ich freue mich sehr darauf, nach Deutschland zu kommen und mit den anderen Spielerinnen in die Saison zu starten. Es ist eine großartige Chance für mich und ich freue mich darauf, mich an die Arbeit zu machen.“

Einen weiteren Kaderplatz für eine Kontingentspielerin aus der EU hätten die Indians noch offen, doch der wird aktuell nicht besetzt. „Unsere Kaderplanung ist Stand heute abgeschlossen“, so der sportliche Leiter der Indians Frauen, Peter Gemsjäger.

Lesen Sie auch

Für den ECDC geht’s jetzt bald wieder um die Wurst Sponsoring im Sport

Theresa Knutson wird bei den Indians das Trikot mit der Nummer 17 tragen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".