Kabarettist Django Asül schaut mit Humor auf die Widrigkeiten der Welt

In seinem Programm "Offenes Visier" glänzt Kabarettist Django Asül mit feinem Wortwitz und bissigen Analysen unserer Zeit. Das ist ihm in Memmingen passiert.

05.10.2022 | Stand: 15:22 Uhr

Django Asül legt im Dietrich-Bonhoeffer-Haus einen unerwarteten und überfallartigen Auftritt hin. Der war allerdings nicht ganz freiwillig. 15 Minuten vor Beginn seines Programms purzelt der Kabarettist plötzlich aus dem Seitenportal der Bühne in den schon fast gefüllten Zuschauerraum. Eine von hinten mit einem Podest verstellte Öffnung des Seitenportals war nicht verschlossen. Als Django Asül auf der Hinterbühne mit seinem Stuhl an die Türe stößt, geht sie auf und der Kabarettist fällt einen Meter tief in den Zuschauerraum hinein. Zum Glück trägt er keine Verletzung davon. Doch der kurze Schreckmoment sorgt sowohl bei Django Asül als auch beim Publikum für Adrenalin. Trotzdem beginnt der Kabarettist aus Niederbayern sein mittlerweile siebtes Soloprogramm pünktlich und mit großer Gelassenheit.

Geistesgegenwärtig und gewitzt geht er zu Beginn auf den Beinahe-Unfall ein und bringt die Memminger sofort zum Lachen. „Ich kannte den Begriff Fallhöhe bisher nur aus der Dramaturgie,“ witzelt er. „Man muss nur regelmäßig Sport machen, dann überlebt man auch Memmingen.“

Wie Stammtischkollege Hans aus Hengersberg die Welt sieht

In seinem Programm „Offenes Visier“ sucht Django Asül einen anderen Blick auf die Dinge nach dem Motto: „Raus aus der Filterblase, rein in den Weitwinkel.“ Als Vorbild für die Perspektivenerweiterung zieht er oft Hans heran, seinen Stammtischkollegen aus dem „Café Einhellig“ in seinem Heimatort Hengersberg nordwestlich von Passau. Die bodenständige Figur, die er mit rauer, breiter Stimme vorträgt, bringt immer neue Sichtweisen ein, die schmunzeln lassen. Asül glänzt mit feinem Wortwitz und geschliffenen Sprachspielen. Gerade seine trockene Logik führt Widersprüche und Paradoxien vor. „Fakten sind wichtig. Die müssen aber mit den Tatsachen übereinstimmen,“ verkündet er und kommt zu dem Resultat: „Die Realität da draußen hat schon lang nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun.“

Er trifft in das Herz heutiger Be- und Empfindlichkeiten, wenn er die „unüberbrückbaren Differenzen“ unter Ehepartnern analysiert. Nach seinen erotischen Phantasien erfahren wir zudem, wie er am liebsten als Immobilienmakler karikativ tätig werden will. Sein Rezept: mehr Wohngemeinschaften mit gleichgeschlechtlichen Bewohnern verschiedener Generationen. Die könnten noch am meisten voneinander lernen, meint er.

Herrlich unkorrekt

Mit filigraner Ironie und politisch herrlich unkorrekten Perlen galoppiert er vom Individualisierungs- zum Optimierungswahn, vom Berufsratespiel „Was bin ich?“ zu Karl May. Den Winnetou-Autor konnte er als Jugendlicher nie ernst nehmen. Für ihn war Karl May, der aus Zwickau stammt, ein Autor der DDR: „Ein Ossi, der Western schreibt. Finde den Fehler!“

Lesen Sie auch

Rassismus? Das sagen die Macher der Karl-May-Festspiele zur Winnetou-Diskussion Dasing

Bei Django Asül fehlt nie eine gehörige Portion Selbstironie mit der er scheinbar eigene Bösartigkeiten aufs Korn nimmt und gleichzeitig an den menschlichen Schwächen bissige Kritik übt. Auf die Frage: Wie kann man fußläufig spannend Urlaub machen und dabei das Klima schonen? gibt er eine klare Antwort. Er mache nur noch Urlaub in den Gärten und an den Swimmingpools seiner Nachbarn, wenn die verreist sind.

Pointenfeuerwerk zwischen zwei alkoholfreien Weizen

Bei aller hohen Pointendichte trifft Django Asül nicht nur ins Alltägliche, sondern findet immer auch eine erhellende Sicht auf gesellschaftliche Probleme wie zunehmendes Roboting, Stellenabbau und Digitalisierung. Ganz ohne Requisiten, nur durch lebendiges Erzählen zwischen zwei alkoholfreien Weißbieren schafft es der wortgewandte Kabarettist, die Menschen aus ihrer Blase durch Lachen herauszuholen.

Die beste Perspektive auf die Widrigkeiten der Welt ist immer noch der Humor.