DJK Memmingen: „Hervorragende Jugendarbeit“ gewürdigt

Die Kinderleichtathletik des Memminger Sportvereins erhält erneut den „BayernSTAR“. Was die Gründe für die Auszeichnung waren.

03.05.2022 | Stand: 15:19 Uhr

Wenn der Bayerische Leichtathletik-Verband (BLV) Ehrungen vergibt, dann wird normalerweise eine glamouröse Gala für die Sportlerinnen und Sportler der angeschlossenen bayerischen Vereine daraus. „Wir waren 2018 in der Erdinger Stadthalle zu Gast, wo wir als Verein DJK Memmingen einen Sonderpreis des Verbandes für unsere Kinderleichtathletik bekommen haben“, erzählen die beiden Abteilungsleiterinnen der DJK Memmingen Ost, Mandy Kahre und Nicole Kehrle-Selzer.

Jetzt wurde die Leichtathletik-Abteilung der DJK Memmingen vom Bayerischen Leichtathletik-Verband erneut mit dem „BayernSTAR“ ausgezeichnet: in der Kategorie „Hervorragende Nachwuchsarbeit“ in der Saison 2020/21. Und zwar ganz unglamourös, während einer Leichtathletik-Veranstaltung auf dem BBZ-Gelände in Memmingen. Die Corona-Pandemie hat auch in der Leichtathletik-Landschaft der sieben Regierungsbezirke in Bayern Spuren hinterlassen.

Die DJK Memmingen hat eine Warteliste für die Aufnahme von Kindern

Einige Vereine beklagten in dieser Zeit einen Rückgang bei den Mitgliederzahlen. Nicht so bei dem ausgezeichneten schwäbischen Verein DJK Memmingen Ost. „Wir haben aktuell eine Warteliste für die Aufnahme von Kindern“, erklärt Abteilungsleiterin Kahre. Und ihre Kollegin Kehrle-Selzer fügt an: „In den beiden Corona-Jahren haben wir alles versucht in den Zeiten, als ein gemeinsames Training möglich war, alle Möglichkeiten nach den geltenden Regeln auszuschöpfen – etwa mit kleineren Gruppen.“

Rund 120 Kinder und Jugendliche zählt die DJK-Leichtathletik derzeit. Darunter sind viele Talente, die mit ihren Leistungen bereits im Kinder- und Jugendbereich auf sich aufmerksam machen. Wichtig sei, wie die Trainerinnen und Trainer betonen, bereits früh die Bewegungsfreude zu vermitteln. „Unsere Kleinen fangen mit fünf Jahren an“, sagt Nicole Kehrle-Selzer dazu. Das Training der U8, U10 bis zur U12, also die Altersstufen unter acht, unter zehn bis unter zwölf Jahren, ist bei der sogenannten Kinderleichtathletik angesiedelt.

Seit Ostern trainiert die DJK wieder auf dem BBZ-Gelände in Memmingen

Ab der Altersklasse der unter 14-Jährigen bis in den Erwachsenenbereich spricht man dann von Leichtathletik, wie die beiden Abteilungsleiterinnen erklären. Seit Ostern trifft man die jungen Athletinnen und Athleten zum Training wieder auf dem BBZ-Gelände an, wo an diesem Tag Verbandsvorsitzende Gisela Regele die Urkunde für den „BayernSTAR“ übergibt.

Sozusagen in heimischen Gefilden dürfen die beiden Abteilungsleiterinnen selbst auf das Siegertreppchen steigen. Aufgrund der hohen Corona-Fallzahlen im März hatte sich der BLV entschieden, die geplante Gala ganz ausfallen zu lassen. „Ja, leider hat uns die Corona-Pandemie für die besondere Übergabe, die in Nürnberg stattfinden sollte und die bereits schon einmal verschoben worden war, jetzt endgültig einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt die schwäbische Verbandsvorsitzende Gisela Regele voller Wehmut dazu.

„Bei den Leistungen im Verband taucht immer wieder der Name DJK auf“

Ihr sei es gerade deswegen ein großes Anliegen, wie sie sagt, die Urkunde den Verantwortlichen persönlich auszuhändigen, weshalb sie an diesem Tag den Weg von Aichach auf sich genommen hat, um die besondere Siegerehrung vorzunehmen. „Bei den Leistungen im Verband taucht der Name DJK Memmingen immer wieder auf. Deswegen freue ich mich, hier zu sein, um den Verein jetzt näher kennenzulernen“, betont Regele.

Beim parallel stattfindenden Hammerwurf-Wettbewerb an diesem Tag kann sich die Verbandsvorsitzende bereits einen Eindruck von der hervorragenden Nachwuchsarbeit des Vereins machen.

Wissenswertes zur Auszeichnung „BayernSTAR"

Verband: Dem Bayerischen Leichtathletik-Verband, kurz: BLV, gehören 1300 Vereine mit rund 140.000 Mitgliedern an, die in sieben Bezirken und 23 Kreisen vertreten sind (Stand 2020).

Auszeichnung: Der „BayernSTAR“ wird seit 2011 jedes Jahr an verdiente Sportlerinnen und Sportler, Trainer und Vereine verliehen, die sich im besonderen Maße durch ihre Leistungen im Verbandsbereich ausgezeichnet haben. Und zwar in folgenden Kategorien: Wettkampfwesen, Nachwuchsarbeit, Ehrenamt und überfachliche Vereinsarbeit.