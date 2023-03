Doppelkonzert der Gegensätze mit Konstantin Wecker in der Stadthalle

Liedermacher Konstantin Wecker und Sarah Straub begeisterten die 650 Besucher in der Memminger Stadthalle – manchmal solo, dann wieder im Duett.

27.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der gehörig in die Jahre gekommene Münchner Lieder machende Haudegen Konstantin Wecker begeistert zusammen mit der aus dem Kreis Dillingen stammenden Singer-Songwriterin Sarah Straub rund 650 Besucher in der Stadthalle mit einem imposanten Doppelkonzert der Gegensätze. Er knorrig männlich, 75 Jahre auf’m Buckel, längst legendär, am mächtigen Flügel. Sie anmutig feminin, volle 40 Jahre jünger, am Karriereanfang, am zierlichen E-Piano. Straub interpretierte Weckersongs, Wecker straubsche Lieder. Rockten beide z’am im Duett, gibt das die besten Highlights.

Das Duo startet mit „Ich singe, weil ich ein Lied hab’“, einem Lied aus Weckers 2003 erschienenen, 80-seitigem gleichnamigen Paperback, das „das Beste aus 30 Jahren“ bietet. Der legendäre bayerische Poet singt zwar mit inbrünstiger Stimmgewalt, haut dabei aber derart vehement in die Tastatur, dass der Flügel seinen Text ab und an schwer verständlich übertüncht. Er bietet einen liedhaften Streifzug durch die gelebten Jahrzehnte mit markanten Lebenserinnerungen, bis in die Jahre der Kindheit rückgreifend. Thematischer Schwerpunkt sind zunächst diverse Liebeslieder, wie zum Beispiel „Liebeslied“ („Ich möcht’ mit dir auf fremden Balkonen sitzen“) oder sein „Liebeslied im alten Stil“ beziehungsweise „Niemand kann die Liebe binden“. Im Duett mit Straub lässt er seinen Gefühlen problematischer Zuneigung freien Lauf. In freimütig ehrlicher Offenheit gesteht er: „Wenn wir aufeinanderprallten, war das meist zu derb und laut“. Daraus erwächst im Refrain: „Ohne dich kann ich nicht leben, und mit dir kann ich nicht sein.“

Die promovierte Neuropsychologin Sarah Straub las aus ihrem Buch "Wie meine Großmutter ihr Ich verlor" vor. Bild: Horst Hacker

Im Wechsel mit seiner fast noch jugendlichen donauschwäbischen Partnerin besingt der wortgewaltige Liedermacher den eindringlich anrührenden Song „Manchmal weine ich sehr“. Er beinhaltet eine Innenansicht aus der Psychiatrie. Die hätte er einst in seiner Drogenzeit gut gebrauchen können, als er in rauen Mengen Kokain konsumierte. Seine Ratio hätte es aber nie zugelassen, seine Lieder schon.

Während sich Wecker mit dem Vortrag eigener Gedichte lyrisch präsentierte, gab sich die als Demenzforscherin tätige promovierte Neuropsychologin Straub literarisch, mit einer Kurzlesung aus ihrem Buch „Wie meine Großmutter ihr Ich verlor“. Sie schildert darin eigene Erfahrungen in der Pflege ihrer demenzkranken Oma. Das Auditorium lauscht in atemloser Stille.

Höchst eindrucksvoll dazu passend auch der Liedtitel „Schwalben“. Sein Text wirft die Frage auf: „Wann war der Punkt, als du erkanntest, dass er nicht mehr derselbe war?“ Weiter heißt es dann außerdem: „Ihr habt euch lang noch selbst belogen, da war’s den Ärzten schon lang klar...“ Wenn die Schwalben im Herbst gen Süden zieh’n, „all deine Träume zerfallen zu Staub“.

Auch in Memmingen wäre Wecker nicht Wecker gewesen, hätte er sich politisch nicht ebenso kämpferisch antifaschistisch gegeben. Zum Beispiel im Song „Sage Nein“: „Wenn sie jetzt ganz unverhohlen wieder Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, dann steh auf und misch dich ein: Sage Nein!“