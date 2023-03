"Blasmusik vom Feinsten": Ein außergewöhnliches Konzert

Zu einem gemeinsamen Abend hatten die Musikkapelle Lachen und die Stadtkapelle Memmingen eingeladen. „Blasmusik vom Feinsten“, wie unser Autor schreibt.

29.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Ein außergewöhnliches Konzert, dem deutlich mehr als 400 Besucherinnen und Besucher beiwohnten, gab es in der neuen Mehrzweckhalle in Lachen. Den ersten Teil des Gemeinschaftskonzerts bestritt die Musikkapelle Lachen unter Leitung des 2. Vorstands Erhard Schneider. Im 2. Teil nach der Pause spielte die von Markus Peter geleitete Stadtkapelle Memmingen auf. Was beide Orchester boten, war Blasmusik vom Feinsten.

Beide Orchester befinden sich aktuell in der Vorbereitungsphase für zwei Wettbewerbe. Die Stadtkapelle tritt am 2. April zum internationalen Wettbewerb im norditalienischen Riva del Garda an. Was die Chancen seines Orchesters betrifft, gibt sich Markus Peter diplomatisch bedeckt. Die Chancen seien „unwägbar“, weil die Konkurrenz sicherlich stark ist. Außerdem wisse man nicht, wie gut die Vorbereitungen der Konkurrenten gelaufen sind und jetzt im Schlussspurt noch laufen.

Musikkapelle Lachen kämpft um Landesentscheid

Lachens Musikkapelle tritt am 6. Mai in der Stadthalle Memmingen beim Oberstufenwettbewerb zum Landesentscheid an. Er wird vom Blasmusikverband Bayern ausgerichtet. In Anbetracht der tollen Musik seines Orchesters auf Augenhöhe mit der Stadtkapelle gibt sich Dirigent Erhard Schneider erstaunlich bescheiden, wenn er mit einem Platz im Mittelfeld rechnet.

Die etwa 50 Musikerinnen und Musiker starke Lachener Kapelle gibt sich im Outfit volkstümlich bodenständig. Die Männer lederbehost, die Damen in Dirndl. Nobel Ton-in-Ton in Schwarz gekleidet dagegen das Memminger Orchester. Lesen Sie auch: „Music Show in Concert“: 1800 sahen eine fernsehreife Show

Lachen startete musikalisch portugiesisch mit „O Vitinho Marcha Portuguese“ von Francisco Marques Neto. Der Marsch gilt als einer der schönsten Portugals und bringt einen neuen Typus nach Mitteleuropa, der für die beschwingte Heiterkeit Portugals steht. Von José Alberto Pina folgte „The Legend of Maracaibo“, eine stark rhythmisierte Komposition voller Seeabenteuer und Abenteuerlust. Flötistin Magdalena Krön ragte mit bezaubernden Soli heraus. Beim sinfonischen Choral „Goin’ Home“ des Amerikaners James L. Hosay, einem Werk aus der Neuen Welt zu Zeiten des Faustrechts und der Sklaverei, sind überraschende Anklänge an Antonin Dvoráks große 9. Sinfonie „Z nového sveta“ zu vernehmen. Als ihr kleines Finale vor der Pause präsentierten die Gastgeber das von Bert Appermont arrangierte Medley „Coldplay in Symphony“ der gleichnamigen britischen Pop-Rock-Band mit melodischen Elementen ihrer größten Hits, wie zum Beispiel „Viva la Vida“ und „Clocks“. Lesen Sie auch: Bezirksmusikfest Oberopfingen 2023: „Das wird eine Super-Festivität“

Stadtkapelle Memmingen: leidenschaftlich dirigiert

Das von Markus Peter körper-sprachlich sehr bewegt und leidenschaftlich dirigierte Blasorchester aus der Stadt brachte die Sinfonietta No. 3 Op. 56 „Zwölfmalgreien Sketches“ des Tessiners Franco Cesarini zur Aufführung. Die Gemeinde Zwölfmalgreien wurde vor über 100 Jahren nach Bozen in Südtirol eingegliedert. Der Komponist ließ sich von der seltenen Schönheit der Orte zu dem 3-sätzigen Stück inspirieren. Im stürmisch wuchtigen 3. Satz „Classic Vineyards“ mit jähem Abbruch am Ende scheinen aus der Ferne die Echos von Volkstänzen und Bachus-Festen zu erklingen.

Es folgte das ebenfalls dreisätzige Werk „La Bastida de les Alcusses Sinfonia No. 1 for Symphonic Wind Band“ des Spaniers David Penadés-Fasanar. Die Darbietung wirkte tief beeindruckend dramatisierend wie aufwühlende Filmmusik. Der Finalsatz „La Invasio al poblat“ schreckte mit einer Serie orchestraler Donnerschläge auf und endete wahrlich furios. Solistisch herausragend war das Spiel der Flötistinnen Lisa Hefele und Elisabeth Haslach sowie der Oboistin Julia Rehm.