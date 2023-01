Frau wirft großen Stein auf Schulbus im Unterallgäu

In Dorschhausen bei Bad Wörishofen im Unterallgäu hat eine Frau einen großen Stein auf einen vollbesetzten Schulbus geworfen.

11.01.2023 | Stand: 12:39 Uhr

In Dorschhausen bei Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) hat eine Frau am Mittwochmorgen einen großen Stein auf einen vollbesetzten Schulbus geworfen. Das berichtet die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war die hintere Scheibe der Bustür nur noch in Bruchstücken vorhanden.

Wie sich herausstellte, wollte der Busfahrer eine 23-Jährige nicht mitnehmen, weil sie ihren Fahrschein nicht vorzeigte. Vor lauter Wut habe die Frau einen großen Stein vom Wegesrand genommen und diesen auf den Bus geworfen. Der Stein prallte vom Bus ab und entglaste die Tür. Direkt dahinter saß ein Fahrgast. Bei dem Vorfall wurde laut Polizei jedoch niemand verletzt.

Der Busfahrer kümmerte sich um einen Ersatzbus. Der Schaden wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

