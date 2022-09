Bürgermeister mit "grünem Herzen": Dr. Hans-Martin Steiger wird 75

Wohin Hans-Martin Steiger die Streifzüge seiner Kindheit führten und wo die Wurzeln für sein Engagement als Stadtrat und Dritter Bürgermeister liegen.

27.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die frühen Erinnerungen Hans-Martin Steigers an seine Heimatstadt sind die einer glücklichen Kindheit: Sein Elternhaus an der Augsburger Straße lag unweit vom Hof des letzten Stadtbauern. Streifzüge führten durch Gärten, die noch nicht eingezäunt waren. In einem alten Bombenkrater, in dem sich Eidechsen tummelten, spielte er mit Freunden. „Der Memminger Osten“, sagt Steiger, „war für uns Kinder ein Eldorado. Hier hat sich alles ungeordneter entwickelt als in anderen Stadtteilen und wir konnten uns ganz frei bewegen“.

