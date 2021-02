Der ärztliche Koordinator für Corona in Memmingen blickt im Interview auf ein Jahr Pandemie zurück und spricht über Fake News, Datenschutz und seine Arbeit.

11.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Als ärztlicher Koordinator für Corona in Memmingen machen Dr. Jan Henrik Sperling einige Schwierigkeiten zu schaffen, die er kaum beeinflussen kann: Zu wenig Impfstoff, zu viel Datenschutz. Was ihn aber derzeit besonders ärgert, sind Falschinformationen zu Corona. „Stille Post-Nachrichten“ nennt er sie – also angeblich wahre Geschichten, die immer weiter verbreitet werden. Die Quelle? Der Freund einer Freundin... oder so ähnlich.