Dr. Manfred Seume mit 83 Jahren gestorben

20.06.2022 | Stand: 15:12 Uhr

Im Alter von 83 Jahren ist Dr. Manfred Seume nach langer Krankheit gestorben. Er war jahrzehntelang das sportliche Aushängeschild des TC Memmingen. 68 Jahre war er Mitglied des Vereins, 32 Jahre in der Vorstandschaft und zwölf Jahre der Vorsitzende. Stets engagierte er sich tatkräftig für seinen Tennisclub, dem er trotz Abwerbungsversuche immer die Treue hielt. Seine sportlichen Leistungen und Erfolge waren herausragend.

Hochkarätige Turniere mit Top-Tennisspielern ausgerichtet

Erst mit 15 Jahren begann er mit dem Tennisspielen. Ein halbes Jahr später war er bereits Jugendmeister beim TC Memmingen. Während seiner Tenniskarriere war er mehrfacher Stadt-, Allgäuer- und schwäbischer Meister im Einzel und Doppel. Seine Duelle mit Heini Müller vom TTC Bad Wörishofen waren ebenso legendär wie sein Show-Match gegen den deutschen Daviscup-Spieler Wilhelm Bungert, dem er sogar einen Satz abknöpfte. Dreimal in Folge gewann er ein internationales Turnier im schweizerischen Verbier. Beim TC Memmingen durchlief er alle Altersklassen, etwa die Erste Herrenmannschaft und die Jungsenioren in der Bayern- beziehungsweise Oberliga sowie zuletzt mit den Senioren sogar in der Regionalliga, der höchsten Spielklasse Bayerns. Neben seinem sportlichen Talent war er vor allem für seine Fairness weit über den TC Memmingen hinaus geschätzt. Die hochkarätigen Gottfried von Cramm-Spiele hat er als Veranstalter mit deutschen und internationalen Top-Tennisspielern wie etwa Sylvia Hanika und Hansjörg Schweier mit Bravour ausgerichtet. Auch mit Teramo, der italienischen Partnerstadt Memmingens, pflegte er sportlichen Austausch.

Bau einer vereinseigenen Tennishalle in Memmingen

Neben seiner beruflichen Karriere als Leitender Ministerialrat im Bayerischen Innenministerium war er beim Bayerischen Tennisverband viele Jahre ehrenamtlich als Obmann für juristische Fragen in führender Position tätig. Auf seine Initiative hin wurde Ende der 1990er Jahre der Bau einer vereinseigenen Tennishalle in Angriff genommen, die 2002 mit drei Indoor-Plätzen in Betrieb genommen wurde.

