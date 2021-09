Dreizehn Verkehrsunfälle auf der A7 und A96 bei Memmingen an nur einem Nachmittag

Drei Leichtverletzte und 80.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz von dreizehn Verkehrsunfällen auf der A7 und A96 bei Memmingen. So kam es zu den Unfällen.

25.09.2021 | Stand: 12:40 Uhr

Drei Leichtverletzte sowie ein Gesamtschaden von etwa 80.000 Euro ist die Bilanz von insgesamt dreizehn Verkehrsunfällen, die sich überwiegend am Freitagnachmittag auf den Autobahnen rund um Memmingen ereigneten haben.

Insgesamt sieben Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, berichtet die Polizei. Acht Unfälle davon passierten auf der A7, wo am Freitagnachmittag in nördlicher Fahrtrichtung dichter Verkehr herrschte. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens kam es immer wieder zu Staus, weshalb sich dort infolge zu geringen Sicherheitsabstands fünf Auffahrunfälle ereigneten.

Dreizehn Unfälle A7 und A96 bei Memmingen

Bei Illertissen musste eine 20-jährige Pkw-Fahrerin laut Polizei verkehrsbedingt abbremsen, was der hinter ihr fahrende 23-jährige Motorradfahrer zu spät bemerkte. Er fuhr auf und stürzte. Der junge Mann zog sich glücklicherweise nur Schürfwunden an den Beinen zu.

Bei Altenstadt musste der Fahrer eines Skoda ebenfalls aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen. Eine dahinter mit ihrem Ford Fiesta fahrende 22-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem 24-Jährigen auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Illertissen und Altenstadt sicherten die Unfallstelle ab.

Drei Unfälle ereigneten sich nach Polizeiangaben zudem im Baustellenbereich der A96 bei Memmingen. Hier entstand zum Glück nur Sachschaden.

