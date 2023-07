Dressurreiterin Katharina Lang aus Memmingen ist neue Schwäbische Vizemeisterin

Der Dressurreiterin Katharina Lang aus Memmingen gelingt mit Pony „Magic“ bei den Schwäbischen Meisterschaften in Schwabmünchen ein überraschender Erfolg.

12.07.2023 | Stand: 16:54 Uhr

Katharina Lang aus Memmingen ist bei den Ponyreiterinnen keine Unbekannte. Bereits vor zwei Jahren war sie mit Pony „Deichcasanova“ Schwäbische Vizemeisterin in der Kombination. Seit zehn Monaten hat die 14-Jährige einen neuen Partner unter dem Sattel.

„Magic Moment“ ist ein neunjähriges deutsches Reitpony. Die beiden fanden sehr schnell zueinander. Bei der Schwäbischen Pony-Meisterschaft auf der Reitanlage Schwabmünchen gelang ihnen auf Anhieb ein überraschendes Top-Ergebnis. Katharina Lang und Wallach „Magic“ wurden Schwäbische Dressur-Vizemeister im Ponyreiten.

Die Besten wurden durch zwei Prüfungen der Klasse A ermittelt. In der ersten Prüfung A* erreichte Lang mit 7,2 eine gute Wertnote und Platz fünf. Bei der A**-Prüfung glänzte sie mit einer Wertnote von 8,0 und landete auf dem ersten Platz. In der Addition ergab dies Platz zwei. Das Ergebnis ist umso überraschender, als der jungen Reiterin nur zwei Zehntelpunkte zu Platz eins fehlten. Den Titel sicherte sich Maxine Märsch vom Reitclub Oberelchingen auf „Dolcetti“.

Dressurreiterin startet für den Reitverein Buxheim

Katharina Lang, die für den Reitverein Buxheim startet, war nach dem unerwarteten Erfolg begeistert: „Ich bin wirklich sehr glücklich über unsere Leistung. Magic hat sich das ganze Wochenende toll präsentiert, war konzentriert und hat auf meine Hilfen gehört.“

Für den Erfolg ist allerdings regelmäßiges Training erforderlich. Lang stand bereits im vergangenen Jahr im Kader der schwäbischen Ponyreiter. Zusätzliche Lehrgänge und die Teilnahme an Turnieren, auch in anderen Bundesländern, erfordern einen nicht unerheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwand.

Konkurrenz bei den Schwäbischen Meisterschaften war groß

Bei der Schwäbischen Meisterschaft in diesem Jahr war die Konkurrenz sehr groß, weil alle Kadermitglieder mitreiten konnten und sich um eine Top-Platzierung bemühten. Das erfolgreiche Wochenende für Katharina und „Magic“ wurde abgerundet durch eine Platzierung in einer Prüfung für Dressurreiter in der Klasse L.

Natürlich versäumte es die 14-Jährige nicht, sich bei ihren Eltern Nicola und Christoph herzlich zu bedanken. Ohne deren jahrelange Unterstützung beim Training und bei den Turnieren sei Reitsport auf hohem Niveau nicht möglich.

Das Wichtigste aber ist: Katharina Lang und ihr Wallach haben viel Spaß beim Training und im Wettkampf. Da haben sich zwei gesucht und gefunden.