Das Bezirkskrankenhaus Memmingen und die Polizei haben es mit vielen Substanzen zu tun. Crystal Meth spielt eine Nebenrolle, Sorge bereiten „Legal Highs“.

31.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

In der Drogenbekämpfung wird seit Jahren vor der zunehmenden Ausbreitung der synthetisch erzeugten Droge Metamphetamin (Crystal Meth) gewarnt – auch abseits großer Ballungsräume. Zeigt sich das Problem auch in der Region? Das zwar nicht: Laut Fallzahlen der Polizei spielt „Crystal“ im Vergleich „eine eher untergeordnete Rolle“ – dafür bereiten dort wie in der Therapie und bei Beratungsstellen andere, teils neue Substanzen Sorge.

