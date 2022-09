Positive Bilanz: Dürre für Unterallgäuer Bauern noch kein Problem

Vielerorts beklagen Landwirte das trockene Wetter und Einbußen bei den Ernten. Warum das im Unterallgäu (noch) kein so großes Problem ist.

02.09.2022 | Stand: 12:17 Uhr

Dieser Sommer war heiß und trocken – auch im Unterallgäu. Doch während das Wetter anderswo den Bauern ernsthaft Sorgen bereitet hat, ziehen die Landwirte in unserer Region eine positive Erntebilanz. Von der vielerorts beklagten Dürre blieb das Unterallgäu verschont. Mit der Getreideernte sind die hiesigen Bauern zufrieden und auch der Mais steht derzeit gut auf den Feldern.

Bauernverband im Unterallgäu: "Sind mit einem blauen Auge davongekommen"

Nach all den schlechten Nachrichten rund um Klimawandel, Ukraine-Krieg, Gaskrise und Inflation lässt die Aussage von BBV-Kreisobmann Martin Schorer aufhorchen: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt er. Den Wiesen im Unterallgäu habe das Wasser zwar spürbar gefehlt, für die meisten anderen Felder sah es aber verhältnismäßig gut aus. Nur im östlichen Bereich des Landkreises, wie in Schlingen oder Ettringen, also Richtung Lechtal, sei es etwas trockener gewesen.

Landwirte im Unterallgäu sind mit der Ernte zufrieden

„Es ist immer noch gerade so gegangen“, sagt Schorer. Denn immer dann, wenn es kurz vor knapp gewesen sei, habe doch noch der Regen eingesetzt. Deshalb spricht der Kreisobmann beim Getreide auch von „allgemein sehr guten Erträgen“, wie auch schon im Vorjahr könne man mit dem Ertrag in diesem Sommer zufrieden sein. Laut Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten beläuft sich die Ernte im Unterallgäu bei der Wintergerste auf 8,23 Tonnen pro Hektar, beim Winterweizen auf 8,93 Tonnen und beim Hafer auf 4,92 Tonnen.

Auch im Nachbarlandkreis Günzburg sieht es laut den Zahlen des AELF gut aus. Zwar gab es dort mit 7,55 Tonnen Wintergerste pro Hektar etwas weniger als im Unterallgäu, dafür gedieh der Winterweizen mit 9,88 Tonnen pro Hektar besser als hier. Auch der Hafer wuchs mit 7,91 Tonnen pro Hektar besser als im Unterallgäu.

AELF-Experte: Das Allgäu profitiert von den Alpen

Aber wieso reicht die Feuchtigkeit in unserer Region aus, wenn es anderswo verstärkt Probleme mit der Trockenheit gibt? „Im Zuge des Klimawandels verändern sich die jährlichen Niederschläge, sie sind zumeist leicht rückläufig“, schreibt Bernhard Ott vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Macnherorts in Bayern haben die Pflanzen im Allgäu schwer mit der Trockenheit zu kämpfen gehabt. Das Allgäu hat es nicht so schlimm erwischt: Es profitiert von den Bergen. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Lesen Sie auch

Landwirtschaft im Ostallgäu Teurer Dünger, strenge Vorgaben und Krieg: Landwirtschaft ist unter Druck

Die größten Auswirkungen für die Natur kämen aber mit den längeren Hitze- und Trockenperioden. Das zeichne sich spürbar in ganz Deutschland ab, wobei sich die regionalen Gegebenheiten stark voneinander unterschieden. So profitieren das Allgäu und das Unterallgäu stark von den Alpen, an denen sich die Wolken stauen und so zu häufigeren Niederschlägen führten. „Im Süden Deutschlands hatten wir zudem vergangenes Jahr ein durchschnittliches bis feuchtes Jahr, gemessen an den Jahresniederschlägen“, heißt es weiter. Deshalb sei hier im Boden noch ausreichend Wasser gespeichert.

Lesen Sie auch: Warum hat der Grüntensee im Oberallgäu mehr Wasser als sonst?

In anderen Regionen wie beispielsweise rund um Frankfurt am Main gebe es dagegen bereits zum dritten Mal in Folge einen zu trockenen Sommer. Die Region könne deshalb nicht so gut wie das Unterallgäu von einem Puffer zehren.

Regionale Wetterphänomene könnten das Unterallgäu künftig öfter treffen

Da die regionalen Wetterphänomene, sowohl Dürre als auch Unwetter mit Starkregen, immer weiter zunehmen würden, werde wohl aber in Zukunft auch der Landkreis Unterallgäu immer häufiger davon betroffen sein. „Daher ist auch nicht auszuschließen, dass wir in wenigen Jahrzehnten ähnliche Sorgen wie Frankfurt am Main haben werden“, so Bernhard Ott.

Lesen Sie auch:

Zwischen zwei Unwetter-Bahnen: Wer in diesem Teil des Allgäus wohnt, hat seltener extremes Wetter

Gülle im Allgäu: Stinkt die Bschütte immer schlimmer?