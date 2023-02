Das können die neuen E-Busse in Memmingen - Reichweite, CO2-Ersparnis, Technik

In Memmingen fahren nun vier Elektrobusse im Stadtbusverkehr. Wie hoch ist die Reichweite, wie viel CO2 sparen sie ein? Solche und mehr Daten lesen Sie hier.

Was ist an Elektro-Bussen, die nun in Memmingen Fahrgäste befördern, anders als an Diesel-Bussen – außer der Art der Energie, die sie benötigen? Das haben wir uns beim Busunternehmen BBS Mittelschwaben erklären lassen, das im Januar den Stadtbusverkehr in Memmingen übernommen hat. Derzeit fahren vier E-Busse der Marke MAN im Stadtverkehr. Das Modell: Lion’s City 12 E. Geschäftsführer Josef Brandner erklärt:

Was ist anders für die Fahrgäste? Die E-Busse sind leiser. Das Geräusch des Verbrennermotors fehlt. Zu hören sind innen vor allem die Reifengeräusche – und ab und zu die Lüftung, die auf dem Dach anspringt, wenn die Batterien gekühlt werden müssen. Die sitzen auch auf dem Dach.

Was ist anders für Fußgänger? E-Busse sind auch außen kaum zu hören. Das mache sich vor allem in Bereichen wie dem Weinmarkt bemerkbar, wo viele Menschen zu Fuß unterwegs sind. Manche merkten nicht, dass sich ein Bus nähere, weil sie ihn nicht hören.

Sitz- und Stehplätze: Im Modell Lion’s City 12 E gibt es 34 Sitz- und 46 Stehplätze. Es passt jeweils ein Rollstuhl hinein.

Ein Blick in das Heck des E-Busses. Bild: Andreas Berger

Leistung: Die E-Busse haben eine Dauerleistung von 160 Kilowatt, das entspricht 218 PS. So viel Leistung können sie dauerhaft abrufen. Ihre Maximalleistung liegt bei 240 Kilowatt, also 326 PS, die aber nur kurz zur Verfügung steht, um die Batterien nicht zu überlasten. Dieselbusse für den Stadtverkehr haben heute 200 bis 350 PS.

Ladedauer: Etwa fünf Stunden, in dieser Zeit wird die Batterie schonend geladen. Im Schnelllademodus ist ein E-Bus in etwa zweieinhalb Stunden geladen.

Im Heck befindet sich die Ladestation der Elektrobusse. Bild: Andreas Berger

Reichweite: Die Batterien des Lion’s City 12 E haben eine Kapazität von zusammen 480 Kilowattstunden. Damit kommt ein Bus 250 bis 300 Kilometer weit. Da die Touren, die BBS Brandner fährt, im Schnitt 220 bis 240 Kilometer lang sind, müssen die Busse tagsüber, zwischen den Touren, in der Regel nicht geladen werden.

Wie weit der Bus noch fahren kann, sieht der Busfahrer an dieser Anzeige. Bild: Andreas Berger

Woher kommt der Strom? BBS Brandner betreibt in Thannhausen, Kreis Günzburg, ein neues Solarfeld. Das produziert so viel Strom, dass damit 100 E-Busse versorgt werden könnten. Diese Menge wird am Tag ins Stromnetz eingespeist. Da die Busse nachts geladen werden, nutzt das Unternehmen dann Ökostrom der LEW.

CO2-Ersparnis: Da der Strom für die E-Busse aus erneuerbarer Energie kommt, ist ihr Betrieb CO2-neutral. Im Jahr fährt ein Bus etwa 70.000 Kilometer. Auf derselben Strecke würde ein Dieselbus etwa 100 Tonnen CO2 erzeugen, sagt Josef Brandner.

Kosten: Ein E-Bus, wie er in Memmingen eingesetzt wird, kostet derzeit etwa 600.000 Euro. Ein Dieselbus bis zu 300.000 Euro.

Maße: Der Lion’s City 12 E ist etwa zwölf Meter lang, 2,55 Meter breit, 3,32 Meter hoch. Zulässiges Gesamtgewicht: 19.500 Kilogramm.

Bus an Zentrale: Die E-Busse sind mit einem System ausgestattet, das Daten an die Zentrale des Busunternehmens sendet. Zum Beispiel kann am Computer abgelesen werden, wie voll die Batterien noch sind. Gibt es etwa einen plötzlichen Leistungsabfall, kann die Zentrale schnell einen Ersatzbus schicken. Auch die Abfahrtzeiten an den einzelnen Bushaltestellen lassen sich nachvollziehen.

Wie voll die Batterie noch ist und ob ihre Temperatur in Ordnung ist, sieht der Fahrer hier. Bild: Andreas Berger

Zahl der Busse: Derzeit sind im Stadtgebiet von Memmingen vier E-Busse im Einsatz. Im Herbst 2023 sollen E-Gelenkbusse mit mehr Sitz- und Stehplätzen hinzukommen. Insgesamt hat BBS Brandner 150 Busse. Ungefähr zwischen den Jahren 2035 und 2037 sollen alle Verbrenner durch E-Busse ersetzt worden sein.

Sicherheit: Die E-Busse haben einen Abbiegeassistenten. Der erkennt unter anderem, ob sich jemand im toten Winkel befindet, ob dort also beispielsweise ein Fußgänger oder ein Radfahrer steht, der beim Abbiegen vom Bus erfasst werden könnte. Der E-Bus erkennt zudem Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote und zeigt sie dem Fahrer in einem Display an.

Auf der Innenanzeige könnend die Fahrgäste stehen, welche Haltestellen als nächste angefahren werden. Bild: Tatjana Preuß

Lassen sich E-Busse anders fahren als Dieselbusse? Teilweise schon. Der Hauptunterschied sei das Bremsen. Sobald der Fuß vom Gaspedal, oder besser: Strompedal, genommen wird, bremst der E-Bus recht stark ab. Ein Beispiel: Ein Fahrer sieht aus einiger Entfernung, dass die Ampel rot wird. Im Dieselbus geht er komplett vom Gas und rollt spritsparend an die Ampel heran, wobei das Fahrzeug langsam an Geschwindigkeit verliert. Wer mit einem E-Bus das Gleiche vor hat, darf nicht komplett vom Pedal gehen, sonst bremst der Bus zu schnell ab, also zu weit von der Ampel entfernt. Beim Bremsen erzeugt der E-Bus Strom. Selbst dann, wenn der Fahrer nur leicht vom Pedal geht und der Bus nur ein wenig bremst.