Nach Kohlenmonoxid-Ausbruch: Nachholspiele finden am Wochenende in Memmingen statt

Zwei Eishockey-Spiele für die Frauen am Wochenende: Die Indians empfangen die Bärinnen aus Bergkamen - nach dem Kohlenmonoxid-Ausbruch in der Eissporthalle.

05.11.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Mit zwei Heimspielen gegen den EC Bergkamen beenden die Memminger Eishockeyfrauen die Hinrunde in der diesjährigen Bundesliga-Saison. Es handelt sich dabei um die, wegen des Kohlenmonoxid-Ausbruchs in der Memminger Eissporthalle neu angesetzten Spiele, der am 1. und 2. Oktober abgebrochenen beziehungsweise abgesagten Partien. Die Begegnungen in der Memminger Eissporthalle finden am Samstag um 17.15 Uhr und am Sonntag um 12.15 Uhr statt.

Treffen im Memminger Klinikum statt auf dem Eis

Zum letzten Mal waren die beiden Teams spät in der Nacht am 1. Oktober im Memminger Klinikum aufeinandergetroffen. 46 Personen wurden damals dort behandelt, die meisten bekamen Sauerstoff, einige mussten sogar mit Infusionen versorgt werden.

Wer übernimmt die Kosten?

Die Ereignisse wirken bei den Beteiligten immer noch nach, auch wenn die Staatsanwaltschaft die strafrechtlichen Ermittlungen mittlerweile eingestellt hat, ist – neben dem psychischen – bei den Beteiligten auch ein materieller Schaden entstanden, so der Verein. So müssen beispielsweise die Bärinnen aus Bergkamen nun zum zweiten Mal Bus- und Hotelkosten in Höhe von mehreren tausend Euro für das Auswärtswochenende in Memmingen aufbringen. Die Frage, wer für diese Kosten aufkomme, sei nach wie vor nicht abschließend geklärt.

Souveräne Tabellenführer im Einsatz

Sportlich treffen am Wochenende die ECDC Frauen als souveräne Tabellenführer auf das Schlusslicht der DFEL, den EC Bergkamen. Die Maustädterinnen haben aus ihren acht Spielen mit 24 Punkten das maximal mögliche herausgeholt, dabei 43 Treffer erzielt und nur fünf Gegentore hinnehmen müssen. Bergkamen hat nach sechs Spielen vier Punkte auf der Habenseite und eine Tordifferenz von 9:16. Am letzten Wochenende unterlag Bergkamen am Samstag Rekordmeister Planegg mit 0:2, konnte sich jedoch am Sonntag mit einem 4:2-Erfolg über die Penguins revanchieren und ein Ausrufezeichen setzen.

Große Vorfreude auf Auftritt vor heimischem Publikum

Bei den Indians ist die Vorfreude groß, wieder mal vor eigenem Publikum antreten zu können. Von den bisherigen acht Spielen waren die Allgäuerinnen sechs Mal auswärts und hatten nur zwei Mal Heimrecht. „Bergkamen ist eine sehr kampfstarke Mannschaft, auf die wir uns wie immer gewissenhaft vorbereiten werden“, meint ECDC Trainer Waldemar Dietrich: „Durch den Sieg gegen Planegg kommt das Team sicherlich mit breiter Brust zu uns. Ich erwarte volle Konzentration und Einsatz von meiner Mannschaft.“

Rund um das Thema Eishockey dreht sich auch der neue Podcast "Stockcheck" der Allgäuer Zeitung. Mehr dazu finden Sie hier.

