Nach Zusammenbruch: So geht es ECDC-Stürmer Donát Péter

Eishockeyspieler Donát Péter ist beim Sieg des ECDC Memmingen in Lindau bewusstlos zusammengebrochen. Der Grund ist noch unklar - doch jetzt gibt es Updates.

06.02.2023 | Stand: 12:16 Uhr

Das Allerwichtigste zuerst: Donát Péter geht es wieder besser. Der Stürmer verlor nach Angaben des ECDC Memmingen beim Auswärtsspiel am Sonntagabend in Lindau „nach einem normalen Zweikampf auf einmal das Bewusstsein und brach auf dem Eis zusammen“. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er nach Angaben des ECDC später ins Krankenhaus eingeliefert und dort weiter untersucht. Am späten Sonntagabend gab der 22-Jährige über die sozialen Medien vorsichtig „Entwarnung“ und bedankte sich für die zahlreichen Genesungswünsche. Warum Péter zusammengebrochen ist, war am Montagvormittag noch nicht klar.

Am Dienstag empfängt der ECDC den Tabellenzweiten

Am Dienstag kommt der Tabellenzweite: Kommen wir nun zum Sportlichen: Die Indians gewannen in Lindau mit 3:2 und haben als Tabellensiebter nach wie vor nur einen Punkt Rückstand auf Rang sechs. Dieser berechtigt zur direkten Play-off-Teilnahme. Schon am Dienstag haben die Memminger ihr nächstes schweres Spiel. Dann empfangen sie ab 19.30 Uhr den Tabellenzweiten, die „Starbulls“ aus Rosenheim.

In Lindau erzielen die Indians spät den Siegtreffer

Der Siegtreffer fällt zehn Sekunden nach dem Ausgleich: Mit fast der gleichen Aufstellung wie beim 6:2-Heimsieg gegen Bad Tölz am Freitag ging es für den ECDC am Sonntag in die Partie am Bodensee Donát Péter. Sein Team sicherte sich auch ohne ihn die nächsten drei Punkte. Obwohl Lindau in der 58. Minute das Spiel tatsächlich noch einmal ausglich, erzielten die Indians nur zehn Sekunden später den Siegtreffer. Andrew Johnston verwertete die Vorarbeit von Matej Pekr und sorgte so für den Auswärtsdreier.

Die „Starbulls“ wollen in die DEL2 aufsteigen

Die „Starbulls“ wollen in die DEL2 aufsteigen: Die nächste schwere Aufgabe steht für die Indianer bereits am Dienstag auf dem Programm. Dann gastieren die „Starbulls“ aus Rosenheim am Hühnerberg. Die Oberbayern haben ihren starken Kader noch einmal mit hochkarätigen Neuzugängen aufgewertet. So fanden in den vergangenen Tagen Ex-DEL-Torhüter Tomas Pöpperle und der Kanadier Brad McGowan den Weg an die Mangfall. Das Ziel der „Starbulls“ in diesem Jahr ist in dieser Saison klar: Der Aufstieg in die DEL2 soll her. Zur Zeit sind die Grün-Weißen hinter Weiden auf Rang zwei der Tabelle zu finden, mit einigem Abstand auf die Verfolger aus Deggendorf und Garmisch. Gegen die Indians soll aus Rosenheimer Sicht auf jeden Fall ein Erfolg her, bislang gab es bei den jeweiligen Aufeinandertreffen nur Heimsiege für beide Teams, wobei sämtliche Partien knapp waren. Die besten Scorer im Team der „Starbulls“ sind die Angreifer Hauner und McNeely sowie Verteidiger Maximilian Vollmayer.

Die Partie des ECDC gegen Rosenheim ist ein „Hochsicherheitsspiel“

Die Partie ist für die Polizei ein Hochsicherheitsspiel: Tickets und Infos zum Einlass am Dienstag: Karten für das Spiel am Dienstag sind im Vorverkauf online erhältlich. Auch an den Abendkassen wird es laut ECDC ausreichend Tickets geben. Da die Partie als Hochsicherheitsspiel mit strikter Fantrennung deklariert wurde, gibt es ein paar Besonderheiten beim Einlass und Kartenkauf zu beachten: Ein direkter Durchgang aus Richtung Hühnerberg zu den gängigen Kassen der Eissporthalle ist nicht möglich. Daher richtet der ECDC einen zusätzlichen Verkaufspunkt vor der Stadion-Gaststätte „Puck“ ein, und zwar ausschließlich für Stehplätze. Besucher, die vom BBZ-Parkplatz kommen, können aber ganz regulär die Eingänge und Kassen am Haupteingang nutzen.

Das Spiel des ECDC Memmingen in Lindau in der Zusammenfassung

Ergebnis: EV Lindau – ECDC Memmingen 2:3 (0:2: 1:0; 1:1).

Tore: 0:1 (7.) Meisinger (Topol, Kasten; 5-4), 0:2 (8.) Kittel (Svedlund, Hafenrichter), 1:2 (28.) Farny (Grünholz, Lüsch), 2:2 (58.) Dosch (Mayer, Stiefenhofer), 2:3 (58.) Johnston (Pekr, Kittel).

Strafminuten: Lindau acht, Memmingen zehn.