ECDC Memmingen: Drama ohne Happy End

Die Memminger Indians verpassen die direkte Play-off-Qualifikation. Ab Dienstag müssen sie gegen Bad Tölz in den Pre-Playoffs ran. Was man dazu wissen muss.

06.03.2023 | Stand: 14:30 Uhr

„Das ist sehr bitter. Denn wir waren ganz nah dran.“ Das sagte Daniel Huhn, Trainer der Memminger Indians, bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den Deggendorfer SC. Der ECDC hatte die Partie 3:4 nach Verlängerung verloren und schloss die Hauptrunde auf Rang sieben ab. Das heißt: Am Dienstag starten die Memminger bereits in die Pre-Playoffs gegen den Tabellenzehnten, die „Löwen“ aus Bad Tölz.

„Wir haben eine zweite Chance bekommen. Die werden wir jetzt nutzen. Wir nehmen die Herausforderung an“, betonte der Memminger Coach. „Wenn wir in der Serie gegen Bad Tölz so spielen wie gegen Deggendorf, dann mache ich mir keine Sorgen.“

ECDC-Trainer Daniel Huhn: Der Eishockey-Gott war kein Memminger

Der Memminger Übungsleiter war sich mit seinem Deggendorfer Kollegen Jiri Ehrenberger einig, dass die Indians das Spiel bestimmten und mehr Anteile hatten. „Wir haben auch nie aufgesteckt und hatten riesige Chancen“, analysierte Huhn. Im Endeffekt hätten „zwei, drei individuelle Fehler das Spiel entschieden“. Der Eishockey-Gott sei an diesem Abend kein Memminger gewesen, so Huhn. „Aber daran können wir nichts mehr ändern. Wir schauen jetzt nach vorne.“ Begeistert war Huhn wieder einmal vom Hexenkessel Hühnerberg. „Das war wieder grandios, wie die Zuschauer uns gepusht haben. Wenn die Mannschaft eine derartige Performance abliefert, hat sie sich das aber auch verdient“, unterstrich der Indians-Coach – und appellierte an die Fans, sich am Dienstagabend nichts anderes vorzunehmen: „Ich bitte Euch alle: Kommt!“

Wie es für die Memminger Indians jetzt weitergeht

Pre-Playoffs: Für die Indians geht es am Dienstag ab 19.30 Uhr zuhause in den Pre-Playoffs gegen Bad Tölz weiter. Die Serie gegen den Altmeister wird im Modus „Best-of-three“ ausgetragen. Zwei Siege sind also für das Weiterkommen notwendig. Nach der ersten Partie am Dienstag in Memmingen

Achtelfinale: Sollten die Indians als Sieger aus der Serie gegen die „Löwen“ hervorgehen, treten sie ab dem 17. März im Achtelfinale gegen die „Saale Bulls“ Halle an. Der Zweitplatzierte der Oberliga Nord hätte hierbei Heimrecht. Weitere Termine sind der 19., 21., 24. und 26. März.