Exklusiv: Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat einen neuen Top-Torhüter verpflichtet. Wer neben Urgestein Joey Vollmer künftig das Indians-Tor hüten wird.

Von Allgäuer Zeitung

13.05.2021 | Stand: 12:49 Uhr

Spektakulärer Wechsel auf der Torhüter-Position beim ECDC Memmingen: Für viele Fans überraschend trennt sich der Verein von Torwart Lukas Steinhauer, der erst vor einem Jahr zu den Indians gewechselt war. Der 28-jährige Rosenheimer wusste durchaus zu überzeugen, kam in der Schlussphase der Saison aber nicht mehr an Urgestein Joey Vollmer (41) vorbei, der alle Spiele in der Best-of-5-Play-off-Serie gegen die Eisbären Regensburg bestritt.