Derby-Zeit in der Eishockey-Oberliga am Hühnerberg in Memmingen

Der ECDC Memmingen empfängt am Sonntag den EV Füssen. Mit diesem Gegner hatten die Indians in dieser Eishockey-Saison schon einige Probleme.

04.02.2022 | Stand: 15:41 Uhr

Mit dem EV Füssen kommt am Sonntagabend (18 Uhr) der Tabellenneunte zum Lokal-Duell an den Hühnerberg. Die Indians wollen ihre Heimserie in der Eishockey-Oberliga auch gegen die Ostallgäuer fortsetzen. Tickets sind seit Freitag im Vorverkauf erhältlich.

Zweimal taten sich die Indians in dieser Saison gegen den EV Füssen enorm schwer. Gleich zu Beginn der Spielzeit setzte es auswärts eine überraschende Niederlage. Auch vor wenigen Wochen war der 2:0-Erfolg nicht unbedingt souverän. In der einzigen Begegnung vor eigener Kulisse sah es hingegen schon deutlich besser aus. Damals besiegte der ECDC seinen Allgäuer Kontrahenten mit 8:2.

EV Füssen unterlag zuletzt Landsberg

Am Sonntag (18 Uhr) treffen beide Mannschaften das vierte und vorerst letzte Mal aufeinander. Der EVF kommt mit einer 2:0-Niederlage unter der Woche in Landsberg nach Memmingen, zuvor musste die Mannschaft lange Zeit pausieren. Allgemein läuft es bei Füssen noch nicht nach Plan. Vor allem in der Offensive hapert es gewaltig, was die letzten Ergebnisse belegen. Zumal mit Dejan Vogl und Andrey Taratukhin zwei Surm-Routiniers den Verein verlassen haben. Sie müssen nun durch die verbliebenen Akteure ersetzt werden, allen voran ist das der Ex-Memminger Julian Straub sowie Kontingentspieler Sam Payeur – auch wenn dieser ebenfalls nicht an seine starken Werte der Vorjahre anknüpfen kann. Mit Lubos Velebny, Marc Sill und Eric Nadeau verfügt das Team des EVF auch über einige sehr erfahrene Oberliga-Akteure. Trotzdem befinden sich die Schwarz-Gelben in Memmingen in der absoluten Außenseiterrolle.

Mehrere Spieler des ECDC Memmingen nach positiven Corona-Tests wieder im Kader

Lesen Sie auch

Eishockey/Memmingen Beim ECDC Memmingen herrscht im Spielplan dichtes Gedränge

Die Indians bekamen unter der Woche wieder „Zuwachs“ im Kader. Nicht nur Neuzugang Benedikt Jiranek, sondern auch mehrere Spieler, die zuvor aufgrund von positiven Tests aussetzen mussten, kehrten ins Team zurück. Somit dürfte Trainer Sergej Waßmiller die gewünschte Spielstärke wieder mit eigenen Akteuren erreichen. Der Einsatz von Förderlizenzspielern ist aber nicht ausgeschlossen.

Die Indians sind seit Anfang Dezember auf eigenem Eis unbesiegt geblieben, insgesamt mussten sie sich nur in einem einzigen Spiel am Hühnerberg geschlagen geben. Diese Heimstärke wollen sie auch am Sonntag unter Beweis stellen und den Fans am Hühnerberg erneut ein unterhaltsames Match liefern.

Maximal 999 Zuschauer am Hühnerberg in Memmingen zugelassen

Tickets für die Begegnung gegen den EV Füssen sind seit Freitag im Vorverkauf verfügbar. Es gelten weiterhin die 2G-plus Regelungen. Darüber hinaus werden maximal 999 Zuschauer zugelassen. Ob eine Abendkasse angeboten wird, entscheidet sich nach Angaben des ECDC Memmingen kurzfristig – je nachdem, wie viele Tickets noch vorhanden sind.