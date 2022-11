ECDC Memmingen erhält goldene Nachbildung eines Eishockeyspielers

Das Werk wurde über mehrere Wochen im 3D-Drucker erschaffen. Der "Golden Player" ist ein Geburtstagsgeschenk für den ECDC Memmingen.

Für Besucher der Oberliga-Spiele des ECDC Memmingen gibt es jetzt eine neue Attraktion: Die Firma Schedele aus Memmingen, ein Partner der Indians, übergab den Verantwortlichen des ECDC eine lebensgroße, goldene Nachbildung eines Eishockeyspielers, welche ab sofort im Eisstadion bewundert werden kann.

Zum 30-jährigen Bestehen erhielten die Indians von einem ihrer langjährigen Partner und Sponsoren ein ganz besonderes Geschenk. Die 3D-Druck-Abteilung der Schedele GmbH überreichte dem ECDC-Vorstand eine lebensgroße Figur eines Eishockeyspielers, die über mehrere Wochen im 3D-Drucker erschaffen worden war. Die insgesamt rund 1,5 Meter große und 60 Kilogramm schwere Nachbildung kann ab sofort an wechselnden Stellen im Stadion begutachtet und als Fotomotiv benutzt werden.

Denkmal für Leistung des ECDC Memmingen in den vergangenen Jahren

Klaus Schedele, Geschäftsführer der Schedele GmbH, sagt dazu: „Da wir in unserer Firma und Familie sehr eishockeybegeistert sind und technisch die Möglichkeit haben, groß zu drucken, bot es sich an, dem ECDC für die Leistungen in den vergangenen Jahren und vor allem in der erfolgreichen Saison 2021/22 ein Denkmal zu setzen.“

Und so wurde die Idee des „Golden Player“ geboren. Die Figur wurde von 3D-Abteilungsleiter Dominik Klein bewusst historisch gehalten, um der langjährigen Tradition des Eishockeysports in Memmingen Ausdruck zu verleihen. Ganz besonders gefreut hat Klein die Tatsache, „dass sich die Firma Emmer Autocolor spontan dazu bereit erklärt hat, die Lackierung der Figur ohne Berechnung zu übernehmen“.

Freude beim Vorsitzenden der Memminger Indians

ECDC-Vorsitzender Helge Pramschüfer betont: „Wir freuen uns sehr über das tolle Geschenk und die vielen damit verbundenen Arbeitsstunden, welche Klaus Schedele und sein Team in den Golden Player investiert haben. Die Firma Schedele ist seit vielen Jahren ein stets verlässlicher und wichtiger Partner unseres Vereins. Sämtliche Werbeflächen im Stadion, sei es an der Bande, unter dem Eis oder auf der Tribüne, stammen aus ihrem Haus und werden uns immer in hochwertiger Form und äußerst zuverlässig zur Verfügung gestellt.“

Die Figur war bereits Hauptdarsteller im neuen Werbefilm der Firma Schedele, welcher unter anderem auch bei den Livestreams der Indians auf SpradeTV ausgestrahlt wird. Sie soll den Memminger Indians in der kommenden Saison Glück und möglichst viel Erfolg bringen. (mfr, maj)

