ECDC Memmingen erwartet schweren Brocken am Hühnerberg

01.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen empfängt am Mittwoch den SC Riessersee am Hühnerberg. Ab 19.30 Uhr wollen die Indians den formstarken Gästen von der Zugspitze Paroli bieten und ein Erfolgserlebnis feiern. Schüler und Studenten erhalten für das Ferien-Heimspiel vergünstigte Eintrittskarten und zahlen nur 5 Euro.

Viel Stückwerk, aber immerhin drei Punkte – so könnte man das vergangene Heimspiel der Indians gegen das Schlusslicht aus Grafing zusammenfassen. Auch wenn die Indians drei wichtige Zähler sammelten, überzeugend traten die Memminger dabei nicht auf. Gegen den kommenden Gegner aus Riessersee muss definitiv eine enorme Leistungssteigerung her, wenn sich die Indians die Chance auf Punkte bewahren wollen. Nach der Matchstrafe gegen Gints Meija wird dieser in der Partie gegen den SCR definitiv fehlen, sein Strafmaß wurde auf ein Spiel Sperre sowie ein weiteres auf Bewährung festgesetzt, sodass er erst am Freitag in Lindau wieder in den Kader zurückkehren kann. Zudem wird Maxim Mastic, der weiter auf seinen deutschen Pass wartet, vorerst nicht als Kontingentspieler für den ECDC Memmingen auflaufen können. Denn die Lizenzen für transferkartenpflichtige Akteure sind in diesem Jahr auf fünf begrenzt. Die Verantwortlichen rechnen dafür mit einer Rückkehr von Pascal Dopatka, der die zurückliegenden Spiele krankheitsbedingt verpasst hatte.

Riessersee kommt immer besser in Fahrt

Mit dem Team des SC Riessersee ist ein sehr starker Gegner am Mittwochabend zu Gast am Memminger Hühnerberg. Der SCR, von vielen Experten bereits vor der Saison als Top 4-Team gesehen, kommt immer besser in Fahrt. Die vergangenen fünf Partien konnten die Blau-Weißen allesamt gewinnen, was derzeit Tabellenplatz fünf bedeutet. Trainer Pat Cortina kann in dieser Spielzeit auf noch mehr Qualität zurückgreifen. Vor allem die Verpflichtung von Routinier Lubor Dibelka scheint sich bereits gelohnt zu haben. Gemeinsam mit Robin Soudek bildet der 39 Jahre alte Angreifer eines der gefährlichsten Sturm-Duos der Liga, gemeinsam haben sie schon 40 Scorerpunkte vorzuweisen. Weitere namhafte Leistungsträger im Kader des SCR sind der aus Rosenheim verpflichtete Alex Höller, Rückkehrer Uli Maurer sowie Kontingentspieler Ryker Killins.

Besondere Aktion in den Herbstferien am Hühnerberg in Memmingen

Tickets für das Spiel am Mittwochabend sind bereits im Vorverkauf verfügbar. Am Spieltag öffnen die Abendkassen wie gewohnt. Die Partie wird auch live via Sprade TV übertragen. Als besondere Aktion in den Herbstferien erhalten Schüler und Studenten die Eintrittskarten für die Partie gegen den SCR zu vergünstigten Preisen. Alle Stehplatz-Tickets kosten dann nur 5 Euro. Um den Rabatt zu nutzen, muss zwingend ein aktuell gültiger Schüler- oder Studentenausweis vorgezeigt werden. Diese Karten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.