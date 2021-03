Trainer Werner Tenschert hört beim Frauen-Eishockey-Team des ECDC Memmingen auf

Mit Trainer Werner Tenschert haben die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen ihre größten Erfolge gefeiert. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt.

Eine Ära im Memminger Eishockey endet: Werner Tenschert, der Trainer der ECDC-Damenmannschaft, hört auf. Ein Nachfolger an der Bande des Bundesligisten steht noch nicht fest. Der 62-Jährige übernahm das Team zur Saison 2013/14. Mit Tenschert als Trainer feierten die Memminger Frauen ihre größten Erfolge, wurden mehrfach Deutscher Meister beziehungsweise Pokalsieger. Warum Tenschert sich nun zurückzieht, ist öffentlich noch nicht bekannt gegeben worden. Vor Kurzem belegte Tenschert mit seinem Team in der Bundesliga-Finalrunde Platz vier.

Die ECDC-Frauen waren mehrmals "Mannschaft des Jahres"

Zusammen mit Tenschert wurden die Indians-Frauen auch wiederholt zur „Mannschaft des Jahres“ in Memmingen gewählt.

Werner Tenschert war früher im Memminger Nachwuchs als Trainer tätig und coachte auch die Männermannschaft. Doch auch als Spieler erwarb er sich am Hühnerberg große Verdienste. In den Achtzigerjahren lief er für den SC Memmingen auf und spielte für den ersten von bislang drei Memminger Eishockey-Vereinen unter anderem in der Oberliga und Regionalliga.

Die größten Erfolge der ECDC-Frauen in der Ära Tenschert

Die größten sportlichen Erfolge der ECDC-Frauen mit Trainer Werner Tenschert:

Deutscher Meister 2015/16, 2017/18 und 2018/19.

Deutscher Pokalsieger 2016, 2017 und 2018.

Sieger im EWHL-Supercup 2016/17.