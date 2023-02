ECDC Memmingen: Geraten die Play-offs noch in Gefahr?

Nach den Niederlagen gegen Riessersee und Höchstadt darf sich der ECDC Memmingen keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben. Am Dienstag gehts nach Landsberg.

20.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Im digitalen Zeitalter ist es längst üblich, dass der Verlauf von Eishockey-Spielen mit allerlei Statistiken bis ins kleinste Detail durchleuchtet wird. Beim Oberliga-Heimspiel des ECDC Memmingen gegen den Höchstadter EC wies die Statistik am Ende 45 zu 33 Torschüsse zugunsten der Memminger aus. Klare Vorteile also für die Gastgeber. Der Haken an der Sache: Die Indians verloren das Match dennoch mit 2:4 – Statistik hin oder her. Nach den beiden Wochenend-Pleiten gegen Riessersee (2:3) und Höchstadt fielen die Maustädter nun auf den siebten Platz zurück. Vier Hauptrunden-Spiele stehen noch aus.

„In den ersten Minuten haben wir zwar Druck ausgeübt, aber kein Tor gemacht“, bemängelte ECDC-Coach Daniel Huhn nach dem Spiel. Und so schloss Höchsstadts Jari Neugebauer eine Konterattacke zur frühen Gästeführung ab – 0:1. Zehn Minuten später schockte Leon Schuster die Indians mit seinem Treffer zum 0:2. „Defensiv waren wir heute nicht gut“, räumte Huhn ein und traf damit den Nagel auf den Kopf.

Bissige "Alligators" schlagen am Memminger Hühnerberg per Doppelschlag zu

Auch im zweiten Abschnitt gelang den Memmingern ein brauchbarer Beginn. Dann aber wurden sie zunehmend sorglos, fahrig und fehlerhaft. Die Folge: Die bissigen „Alligators“ schlugen per Doppelschlag zu. Philipp Stobbe und Eetu-Ville Arkiomaa stellten auf 0:4. Höchstadts Teammanager Daniel Tratz sagte nach dem Spiel: „Ab dem zweiten Drittel waren wir die spielstärkere Mannschaft.“ Kurz vor Drittelende erzielte Sergei Topol mit einem abgefälschten Schuss das 1:4. Dieser Treffer beflügelte die Indians ungemein: Minutenlang nahmen sie nun das Gehäuse der Mittelfranken quasi unter Dauerbeschuss. Über die Torlinie brachten sie die Scheibe jedoch nicht.

Letzter Treffer für die Memminger Indians fällt 56 Sekunden vor Schluss

Im letzten Drittel versuchten die Gastgeber, die „Alligatoren“ noch einmal zu reizen. Doch das von Verteidiger Maximilian Menner markierte 2:4 fiel erst 56 Sekunden vor dem Ende. Kurz danach ist Schluss am Hühnerberg.

Trainer Huhn sprach nach der Partie Klartext: „Im Moment arbeiten wir vielleicht nicht hart genug für eigene Torerfolge.“ Außerdem habe „der unbedingte Wille, die Checks zu Ende zu fahren, gefehlt“.

Mit Blick auf die Partie am Dienstag gegen Landsberg betonte Huhn: „Das wird ein schwieriges Spiel. Die Landsberger verlangen uns immer alles ab.“ Mehrere Förderlizenzspieler aus Ravensburg sollen dann im Memminger Kader stehen.