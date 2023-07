Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat den Vertrag mit Maxim Mastic verlängert. Der 20-Jährige ist im Indians-Kader 2023/24 als Verteidiger vorgesehen.

Ein weiterer Akteur, der schon in der abgelaufenen Saison am Memminger Hühnerberg aktiv war, bleibt beim ECDC Memmingen. Maxim Mastic verlängerte seinen Vertrag bei den Memminger Indians um ein weiteres Jahr und spielt ab September seine zweite Saison beim ECDC. Eingeplant ist der 20-Jährige künftig als Verteidiger.

Maxim Mastic wurde in der Red-Bull-Akademie in Salzburg ausgebildet

Im vergangenen Jahr wechselte der junge Deutsch-Slowake aus der multinationalen Alps Hockey League zum ECDC. Ausgebildet wurde der Allrounder hauptsächlich in Tschechien und in der Red-Bull-Akademie in Salzburg. Aufgrund seiner deutschen Vergangenheit - Mastics Vater spielte jahrelang als Eishockey-Profi bei mehreren Klubs in den drei höchsten Ligen Deutschlands als Goalie – hatte der in Wolfsburg geborene Linksschütze Anspruch auf den deutschen Pass.

Dessen Ausstellung verzögerte sich aber, sodass Mastic erst Anfang Dezember richtig in den Spielbetrieb starten konnte. Der junge Angreifer fügte sich laut ECDC aber gleich gut in das Team ein und wurde zunächst als Center in der vierten Reihe eingesetzt.

ECDC Memmingen: Trainer Daniel Huhn funktionierte Mastic zum Verteidiger um

Im Laufe der Zeit funktionierte Trainer Daniel Huhn den Linksschützen zum Verteidiger um und machte aus der Personalnot eine Tugend. Eine Aufgabe, die Mastic nach Ansicht der Indians mit Bravour meisterte, weshalb die Verantwortlichen auch in der kommenden Saison mit dem ehemaligen Nachwuchs-Nationalspieler der Slowakei als Defensivakteur planen. Maxim Mastic wird in Zukunft mit der Rückennummer 61 bei den Indians auflaufen.

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller: Mastic hat uns gezeigt, zu was er fähig ist

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller sagt über Mastic: „Er hat, als wir personell am Limit waren, bewiesen, dass er auch als Verteidiger sehr gute Leistungen abrufen kann. Bei seinen Einsätzen, als er teilweise sogar in der ersten Reihe agierte, hat er uns gezeigt, zu was er fähig ist, und gleichzeitig auch selber Gefallen an der neuen Position gefunden, sodass wir ihn nun bis auf Weiteres in der Defensive einplanen.“

