ECDC Memmingen: Kapitän Dominik Meisinger bleibt an Bord

Dominik Meisinger hat seinen Vertrag beim Eishockey-Oberligisten aus Memmingen verlängert. Warum er für die Indians so wertvoll ist.

20.04.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Dominik Meisinger wird auch in der kommenden Spielzeit im Trikot des ECDC Memmingen aufs Eis gehen. Der 30 Jahre alte Allgäuer, der in der abgelaufenen Saison die Indians als Kapitän anführte, geht damit ab September in seine zweite Spielzeit am Hühnerberg.

Mit Allrounder Dominik Meisinger hat sich der Eishockey-Oberligist nach eigenen Angaben „einen weiteren wichtigen Baustein für die neue Saison gesichert“. Der 30 Jahre alte gelernte Angreifer verfügt über langjährige höherklassige Erfahrung und ist flexibel einsetzbar.

Als Dominik Meisinger zum Verteidiger umgeschult wurde

Als Stürmer ausgebildet, wurde Meisinger in der DEL2 zeitweise zum Verteidiger umgeschult. Auch bei den Indians startete er als Teil der Abwehr in die vergangene Spielzeit, wurde unter Trainer Daniel Huhn dann aber überwiegend als Mittelstürmer eingesetzt.

Auch in seinem zweiten Jahr in der Maustadt soll Meisinger, der nach dem Trainerwechsel auch zum Kapitän gewählt wurde, vorrangig im Angriff eingesetzt werden. Meisinger kann mehr als 250 DEL2-Spiele sowie knapp 60 DEL-Einsätze vorweisen. In der vergangenen Saison kam er im rot-weißen Trikot auf 31 Punkte in 44 Hauptrunden-Spielen.

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller: „Ein sehr wichtiger Spieler“

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller sagt über Dominik Meisinger: „Er ist für uns, gerade auch aufgrund seiner Flexibilität und seiner Erfahrung, ein sehr wichtiger Spieler. Er kann Verantwortung übernehmen und punktet zuverlässig, ohne dabei seine defensiven Aufgaben zu vernachlässigen.“ (mit mfr)