ECDC Memmingen: Saisonende für Sven Schirrmacher

Der Verteidiger des ECDC Memmingen muss operiert werden. Die Indians spielen in der Oberliga am Sonntag in Höchstadt. Was sie sich dort erhoffen.

26.02.2021 | Stand: 12:27 Uhr

Im dritten Anlauf soll der erste Sieg gelingen: Am Sonntagabend treten die Memminger Indians ab 17 Uhr beim Höchstadter EC (HEC) an. Verzichten müssen sie dabei auf Verteidiger Sven Schirrmacher, für den die Saison vorzeitig beendet ist. Eine Verletzung des Abwehrakteurs erfordert eine Operation und verhindert einen weiteren Einsatz in dieser Spielzeit. Eine Rückkehr von Kapitän Daniel Huhn halten die Rot-Weißen dagegen für möglich.

Die Indians haben am Wochenende nur ein Spiel

Die Franken stehen auf einem direkten Play-off-Platz und sind das Überraschungsteam der bisherigen Spielzeit in der Eishockey-Oberliga Süd. Die Indianer wollen nun im dritten Spiel der Saison gegen die „Alligators“ den ersten Sieg einfahren. Da die Maustädter bislang die meisten Partien der Liga absolviert und an diesem Wochenende nur ein Spiel haben, können sie in der nächsten Zeit ihren Fokus auf die optimale Vorbereitung für die anstehenden Pre-Playoffs richten.

Um sich hierfür bestmöglich in Position zu bringen, sollen auch gegen den Höchstadter EC Punkte her. Die Franken gelten als die große Überraschung der bisherigen Runde in der Oberliga Süd. Hervorragende 50 Punkte haben die Panzerechsen vor dem Wochenende auf dem Konto, weitere sollen hinzukommen, um die starke Ausgangsposition weiter abzusichern.

Der ehemalige Indians-Spieler Anton Seewald überzeugt

Das von Mikhail Nemirovsky trainierte Team gilt als äußerst unangenehmer Gegner, der auch den Topteams in dieser Saison gefährlich werden kann. Vor allem die erste Reihe um Milan Kostourek und den Ex-Indianer Anton Seewald sorgt für mächtig Betrieb vor dem gegnerischen Tor und somit gleichzeitig für starke offensive Werte des Teams.

Das nächste Spiel des ECDC: Am 16. März gegen Lindau

Mit Kapitän Martin Vojcak und dem Nordamerikaner Jake Fardoe stehen aber ebenso überdurchschnittliche Verteidiger zur Verfügung. Vor allem zuhause sind die Alligators in dieser Runde eine Macht. Auch das erste Spiel an der Aisch gegen die Indianer entschieden sie zu ihren Gunsten. Nach der Partie beim HEC ist für die Indians wieder Trainings-Alltag angesagt. Das nächste Spiel des ECDC, das gleichzeitig die letzte Partie der Hauptrunde ist, steht am Dienstag, 16. März, ab 20 Uhr auf dem Programm. Dann kommt der EV Lindau an den Hühnerberg; ein Gegner, auf den die Indians durchaus in den Pre-Playoffs treffen könnten.

