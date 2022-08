Das ist der Spielplan des ECDC Memmingen in der Oberliga-Saison 2022/23

Die Eishockey-Oberliga Süd startet in die Saison 2022/23. Hier erfahren Sie alle Termine im Spielplan der ECDC Memmingen Indians

04.08.2022 | Stand: 12:11 Uhr

Termine, Spielplan und Heimspiele des ECDC Memmingen 2022/23: Die Eishockey Oberliga Süd startet mit 13 Teams und 312 Spielen in die neue Saison. Aufgrund der ungeraden Anzahl an Teams muss jedoch an jedem Spieltag ein Team pausieren. Die Hauptrunde beginnt für den Oberliga-Vizemeister ECDC Memmingen am 30. September in Bad Tölz und endet am 5. März in der heimischen Eishalle im Allgäu.

Nach der Hauptrunde geht es direkt weiter für die Memmingen Indians mit den Playoffs 2023, die erneut im Modus "Best of Five" gespielt werden.

Spielplan ECDC Memmingen: Vorbereitung 2022

September

2. September 19.30 Uhr Pioneers Vorarlberg Memmingen

Memmingen 9. September 19.30 Uhr EC Bad Nauheim - ECDC Memmingen

11. September 18 Uhr ECDC Memmingen - EC Peiting

16. September 20 Uhr ECDC Memmingen - EC Bad Tölz

18. September 16 Uhr EC Peiting - ECDC Memmingen

23. September 19.30 Uhr ESC Kempten - ECDC Memmingen

Spielplan ECDC Memmingen: Termine der Oberliga-Hauptrunde 2022/23

September

30. September 19.30 Uhr EC Bad Tölz - ECDC Memmingen

(Lesen Sie auch: HC Maustadt: „Konstruktive Gespräche“ mit dem ECDC)

Oktober

2. Oktober 18 Uhr ECDC Memmingen - Blue Devils Weiden

4. Oktober 19.30 Uht Höchstadter EC - ECDC Memmingen

7. Oktober 20 Uhr ECDC Memmingen - EC Peiting

9. Oktober 17 Uhr Starbulls Rosenheim - ECDC Memmingen

14. Oktober 20 Uhr Starbulls Rosenheim - ECDC Memmingen

16. Oktober 18 Uhr EV Füssen

21. Oktober 20 Uhr ECDC Memmingen - EHF Passau Black Hawks

23. Oktober Deggendorfer SC - ECDC Memmingen

28. Oktober 20 Uhr ECDC Memmingen - EHC Klostersee

Lesen Sie auch

EL 22/23 Spielplan der Europa League 2022/23: Alle Termine und Live-Ticker

November

2. November 19.30 Uhr ECDC Memmingen - SC Riessersee

4. November 19.30 Uhr EV Lindau Islanders - ECDC Memmingen

6. November 18 Uhr ECDC Memmingen - EC Bad Tölz

11. November 20 Uhr Deggendorfer SC - ECDC Memmingen

18. November 20 Uhr ECDC Memmingen - Starbulls Rosenheim

20. November 18 Uhr EC Peiting - ECDC Memmingen

25. November 20 Uhr ECDC Memmingen - EV Füssen

27. November 14.30 Uhr HC Landsberg - ECDC Memmingen

(Lesen Sie auch: Geänderte Ausländer-Regel sorgt für Diskussionsstoff in der Oberliga)

Dezember

2. Dezember 20 Uhr ECDC Memmingen - Deggendorfer SC

4. Dezember 18.30 Uhr EHF Passau Black Hawks - ECDC Memmingen

7. Dezember 20 Uhr HC Landsberg - ECDC Memmingen

9. Dezember 20 Uhr EHC Klostersee - ECDC Memmingen

16. Dezember 20 Uhr ECDC Memmingen - EC Peiting

18. Dezember 17 Uhr Starbulls Rosenheim - ECDC Memmingen

20. Dezember 20 Uhr Blue Devils Weiden - ECDC Memmingen

23. Dezember 20 Uhr SC Riessersee - ECDC Memmingen

26. Dezember 18 Uhr ECDC Memmingen - Höchstadter EC

28. Dezember 19.30 Uhr ECDC Memmingen - HC Landsberg

30. Dezember 19.30 Uhr EV Füssen - ECDC Memmingen

Januar

2. Januar 19.30 Uhr ECDC Memmingen - EV Lindau Islanders

4. Januar 19.30 Uhr ECDC Memmingen - EHF Passau Black Hawks

8. Januar 18 Uhr ECDC Memmingen - EHC Klostersee

13. Januar 19.30 Uhr EC Bad Tölz - ECDC Memmingen

15. Januar 18 Uhr ECDC Memmingen - Blue Devils Weiden

20. Januar 20 Uhr ECDC Memmingen - EV Lindau Islanders

22. Januar 18 Uhr Blue Devils Weiden - ECDC Memmingen

27. Januar 20 Uhr ECDC Memmingen - SC Riessersee

29. Januar 18 Uhr Höchstadter EC - ECDC Memmingen

Februar

3. Februar 20 Uhr ECDC Memmingen - EC Bad Tölz

5. Februar 18 Uhr EV Lindau Islanders - ECDC Memmingen

7. Februar 19.30 Uhr ECDC Memmingen - Starbulls Rosenheim

10. Februar 19.30 Uhr EC Peiting - ECDC Memmingen

12. Februar 18 Uhr ECDC Memmingen - EV Füssen

17. Februar 20 Uhr SC Riessersee - ECDC Memmingen

19. Februar 18 Uhr ECDC Memmingen - Höchstadter EC

26. Februar 17.30 Uhr EHC Klostersee - ECDC Memmingen

März

3. März 20 Uhr EHF Passau Black Hawks - ECDC Memmingen

5. März 18 Uhr ECDC Memmingen - Deggendorfer SC

Lesen Sie auch: "Wir sind auch nach 30 Jahren ein ewig junger, bunter und ein nicht ganz so angepasster Verein"