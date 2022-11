ECDC Memmingen verpflichtet Kanadier Andrew Johnston

Der 31-Jährige soll für den Oberligisten aus Memmingen bereits am Freitag gegen Rosenheim auflaufen. Wo er zuletzt aktiv war.

17.11.2022 | Stand: 16:06 Uhr

„Nach intensiver und langer Suche“ ist Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen fündig geworden und hat einen neuen Kontingentspieler verpflichtet. Am Donnerstagmittag kam der 31 Jahre alte Kanadier Andrew Johnston in der Maustadt an. Schon am Abend wird er erstmals mit dem Team trainieren. Nach Möglichkeit soll er bereits am Freitag sein Debüt in der Oberliga geben; vorausgesetzt, alle Passformalitäten sind bis dahin erledigt.

Andrew Johnston war zuletzt in England aktiv

Der 1,85 Meter große Center war zuletzt in England aktiv, zuvor lief er mehrere Jahre in der höchsten französischen Liga auf, wo er laut ECDC mit guten Scorerwerten überzeugen konnte. Die Indians sind die erste Deutschland-Station des Familienvaters, der in Nordamerika auch bereits in der ECHL und AHL auflief. Der Linksschütze, der etwa 90 Kilogramm auf die Waage bringt, gilt laut ECDC als guter Schlittschuhläufer. Er soll bei den Indians eine der offenen Mittelstürmerpositionen (Center) einnehmen.

Johnston will "in Memmingen viele Spiele gewinnen"

Andrew Johnston sagte: „Ich freue mich sehr darauf, in Memmingen zu sein und mich an die Arbeit zu machen. Sven Müller und Daniel Huhn haben mir viel über den Klub und sein Umfeld erzählt, sodass ich mich gut vorbereitet fühle und weiß, was auf mich zukommt und von mir erwartet wird. Ich komme nach Memmingen, um hier viele Spiele zu gewinnen, und vor allem, um mit dem Team erfolgreich zu sein. Das ist das Wichtigste, und dabei will ich mithelfen. Im Moment scheinen die Indians für mich und meine Familie perfekt zu passen, wir freuen uns darauf, uns hier in den kommenden Wochen einzuleben.“

Memmingens Sportlicher Leiter sagt: Wir sind froh, dass wir ihn gefunden haben

Sportlicher Leiter Sven Müller erklärte: „Für Andrew lief es bei seiner letzten Station in England nicht nach Plan. Nun bekommt er bei uns eine neue Chance, die er unbedingt nutzen will. Nach der Trennung von Gints Meija waren wir auf der Suche nach einem Center mit Europa-Erfahrung. Wir sind froh, dass wir, trotz schwieriger Voraussetzungen auf dem Spielermarkt, nun einen solchen gefunden haben.“