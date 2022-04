Große Vorfreude vor "Indianer-Duell": ECDC Memmingen im Playoff-Halbfinale gegen Hannover

Eishockey: Am Dienstag kommt es am Hühnerberg zum ersten "Indianer-Duell" zwischen den Memminger Indians und den Hannover Indians. So stark ist der ECDC-Gegner.

11.04.2022 | Stand: 12:25 Uhr

Mit einem Heimspiel am Dienstagabend (19.30 Uhr) startet die erste Halbfinal-Serie in der Vereinsgeschichte des ECDC Memmingen. Zu Gast ist dann ein weiterer Nord-Vertreter, die Hannover Indians. Tickets für das Spiel sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich, die Abendkassen öffnen, je nach Verfügbarkeit, ebenfalls.

Ungeschlagen stehen die Memminger Indians im Halbfinale der Oberliga-Playoffs. Nach dem „Sweep“ gegen die Herne Miners konnte fertigten die Maustädter auch den holländischen Vertreter aus Tilburg glatt mit 3:0 Spielen ab. Nun kommt es für die Rot-Weißen zum Indianer-Duell gegen den EC Hannover. Die Teams im anderen Halbfinale sind Regensburg sowie der zweite Club aus Hannover, die Scorpions.

Memmingen nun das topgesetzte Team

Nachdem die beiden Hauptrunden-Ersten aus Weiden und Halle die Segel streichen mussten, sind die Memminger nun das topgesetzte Team der aktuellen Playoffs. Das bedeutet mindestens eine weitere Runde mit Heimrecht für den ECDC. Schon am Dienstag geht es für das Team von Trainer Waßmiller um den Final-Einzug, im Zwei-Tage-Rhythmus wird dann in maximal fünf Partien um die Endspiel-Teilnahme gekämpft. Spiel zwei folgt am Donnerstag in Hannover, das dritte Aufeinandertreffen gibt es am Ostersamstag um 18 Uhr erneut am Hühnerberg.

Der Gegner aus Niedersachsen beendete die Hauptrunde auf Rang vier der Oberliga-Nord-Tabelle. In der ersten Runde schaltete das Team die Deggendorfer mit 3:2 aus, im Viertelfinale besiegte Hannover den Süd-Primus aus Weiden mit 3:1. Mehrmals mussten die Hannoveraner bereits in die Overtime, unvergessen das bislang längste Spiel der Playoffs, als Deggendorf erst nach knapp 130 Minuten bezwungen wurde. An Durchhaltevermögen und Kampfkraft wird es den blau-roten Indianern also definitiv nicht mangeln, wenn sie ab Dienstag gegen die Maustädter antreten werden.

Lesen Sie auch

Eishockey-Oberliga Für die Memminger Indians ist auch Tabellenplatz eins noch drin

Traditionsreicher Verein aus Hannover

Schlüsselspieler des traditionsreichen Clubs aus Hannover sind zweifelsohne Routinier und Kapitän Branislav Pohanka sowie die Kontingentspieler Parker Bowles und Kyle Gibbons. Auch Igor Bacek und Joe Kiss können Spiele entscheiden. Am meisten für Furore sorgte bislang aber der erst 20 Jahre alte Schlussmann David Miserotti-Böttcher, der in den Playoffs mehrmals zum Matchwinner avancierte.

Der Club beziehungsweise dessen Vorgänger-Vereine, die eine lange Historie vorweisen können, verfügt über eine große Fanbasis und war mehrere Jahre höherklassig vertreten. So ist bei allen Spielen mit entsprechend Unterstützung seitens der Anhänger aus Niedersachsen zu rechnen.

ECDC Memmingen rechnet mit Top-Kulisse am Hühnerberg

Doch auch die Memminger können sich auf ihre Fans verlassen. Am Dienstag wird erneut mit einer Top-Kulisse am Hühnerberg zu rechnen sein. Beste Voraussetzungen also für ein großes Eishockey-Fest in der Maustadt. Am Kader der Indians ändert sich derweil wieder ein bisschen etwas. Mit Jaro Hafenrichter können die Zuschauer ebenso rechnen wie mit dem bislang Langzeitverletzten Marc Hofmann, der in die Aufstellung zurückkehren wird. Nach einer langwierigen Verletzung schien seine Saison bereits beendet, nun feiert er pünktlich zum Halbfinale sein Comeback.

Karten für das erste Aufeinandertreffen beider Teams sind weiterhin online im Vorverkauf erhältlich. Sofern noch Tickets verfügbar sind, werden auch am Spieltag die Abendkassen öffnen. Tickets für Spiel 3 (Samstag, 18 Uhr) gehen im Anschluss an die erste Begegnung in den freien Verkauf.