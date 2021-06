ECDC-Obmann: „Wir gehen keine finanziellen Risiken ein“

2019 spielte er mit den Augsburger Panthern in der europäischen Champions Hockey League unter anderem gegen Biel (Foto). In der kommenden Saison läuft er für die Indians in der Oberliga auf: Jaroslav Hafenrichter (rechts). Mit seiner Verpflichtung sorgte Sven Müller, Sportlicher Leiter des ECDC, für einen Paukenschlag in der Eishockey-Szene.