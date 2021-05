Echte Polizisten wollen falschen zuvorkommen

Wer möchte, kann sich ab sofort tagesaktuell per E-Mail von der Polizei informieren lassen, wenn Betrüger unterwegs sind.

17.05.2021 | Stand: 14:27 Uhr

Wer vom Enkeltrick, falschen Polizisten oder anderen Betrügereien hört, ist sich meist sicher: Das trifft andere, aber nicht mich! Die Mindelheimer Polizeichefin Dagmar Bethke hat da andere Erfahrungen gemacht: Die Kriminellen beherrschen ihr Metier perfekt. Sie wissen, wie sie Menschen binnen weniger Sätze in Angst und Sorge versetzen und damit das rationale Denken in den Hintergrund drängen können. „Jeder sagt, er kennt das Phänomen – und trotzdem haben wir Fälle mit enorm hohen Schäden“, sagt Dagmar Bethke. Allein im vergangenen Jahr kamen Callcenter-Betrüger im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West an mehr als eine halbe Million Euro. Um die Menschen noch schneller warnen zu können, hat die Polizei nun ein besonderes Projekt gestartet, an dem sich jeder Bürger beteiligen kann.