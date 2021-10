Das Sanitätshaus PMZ ist aus den Räumen an der Kalchstraße in Memmingen ausgezogen. Doch eine neue Nutzung zeichnet sich bereits ab.

Kein Schild mehr über dem Eingang und ausgeräumte Schaufenster: Wo in der Kalchstraße seit 2016 das Sanitätshaus PMZ und in den Jahren davor das Sanitätshaus Zelt medizinische Hilfsmittel angeboten haben, herrscht seit April Leerstand. Doch nun zeichnet sich eine neue Nutzung für den Laden in dem Gebäudekomplex ab, dessen Adresse eigentlich Hallhof 6 und 7 lautet: Es sollen Ämter der Stadtverwaltung einziehen.