Als ein Junge im Dreck auf der Straße saß

Liezl und Klaus Buck aus Memmingen unterstützen seit zehn Jahren Patenkind Joshua in Manila. Wie der Gedanke kam, einem Kind in Armut zu helfen.

06.09.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Unser Patenkind Joshua ist inzwischen fast erwachsen“, sagt Klaus Buck. Er (53) und seine Frau Liezl Buck (50) haben vor zehn Jahren eine Patenschaft für den damaligen Achtjährigen in Manila, der Hauptstadt der Philippinen, übernommen. Wo die Gründe dafür lagen und wieso sie andere gerne zu solch einem Schritt ermutigen möchten, erzählt das Ehepaar aus Memmingen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Klaus Buck ist gebürtiger Memminger. Der gelernte technische Zeichner studierte Theologie, absolvierte dann noch eine IT-Ausbildung und arbeitet heute als IT-Projektleiter. Seine Frau Liezl hat er bei einem sozial-missionarischen Projekt auf den Philippinen kennengelernt. Sie stammt aus Manila, hat BWL studiert, lebt mit Klaus Buck seit 1997 in Memmingen. Heute arbeitet sie als Rezeptionistin des Diakonischen Werks Allgäu in Memmingen.

"Armut heißt, keine Möglichkeiten zu haben"

Der erste Gedanke, Kinder in Armut zu unterstützen, kam Klaus Buck in Manila: „Ein Junge saß im Dreck am Straßenrand und hatte einen Karton im Arm. Darin lag sein Geschwisterchen.“ Das sei ein Auslöser gewesen. Liezl Buck hingegen kannte die Situation nur zu gut: „Ich habe dann in Deutschland gesehen, wie die Kinder aufwachsen. In Deutschland ist der Schulbesuch kostenlos, auf den Philippinen nicht. Armut heißt, keine Möglichkeiten zu haben.“ So reifte der Unterstützer-Gedanke.

„Erst haben wir Patenschaften für Kinder in Afrika über die Organisation ,World Vision’ übernommen. Wir wollten aber mehr Kontinuität – und unser Patenkind auch besuchen können“, erzählt der 53-Jährige. Im November 2013 hatte er sich an das Kinderhilfswerk „Compassion“ gewandt. „Zu Weihnachten haben wir dann unsere erste Hallo-Karte an Joshua geschrieben. Damals war er acht Jahre alt“, erinnert sich Klaus Buck zurück. Es ging nicht nur um den Gedanken, ein Kind zu unterstützen, zu helfen, sondern auch, den eigenen Kindern ein Vorbild zu sein. Die beiden Söhne von Liezl und Klaus Buck, Josiah und Samuel, sind heute 18 und 20 Jahre alt.

Als Liezl und Klaus Buck aus Memmingen die Patenschaft für Joshua aus Manila übernahmen, war dieser acht Jahre alt. Bild: Buck

Wie läuft eine Unterstützung ab? „Compassion legt Wert darauf, Briefe und Bilder auszutauschen, um eine Beziehung aufzubauen“, erzählt die 50-Jährige. 2015 hätte man sich dann zu einem ersten Besuch aufgemacht – immer begleitet durch das Hilfswerk. Das Kindeswohl steht im Vordergrund. Die Schule wurde gezeigt, Joshua gefragt, auf welche Aktivität er in der Freizeit Lust hat. „Er wollte damals auf einen Spielplatz gehen“, erinnern sich die beiden zurück.

Außerdem wurde der Wohnort des Kindes angeschaut. Das bedeutet: Besuch im Slum. Zehn Personen wohnen dort auf etwa 20 Quadratmetern zusammen, erzählt das Ehepaar. Dann stand noch ein gemeinsamer Einkauf an – Lebensmittel, die die Familie brauchte.

Zur Begrüßung wurde eine Postkarte geschrieben. Bild: Buck

Der nächste Besuch war eigentlich für 2020 geplant, doch dann kam die Corona-Pandemie. Jetzt aber konnte das Ehepaar gemeinsam mit den beiden Söhnen den Besuch nachholen, der dem gleichen Ablauf folgte, wie schon im Jahr 2015. Patenkind Joshua ist mittlerweile 18 Jahre alt. Der Besuch war von vielen Erlebnissen geprägt, von denen sich eines in den Köpfen der Memminger verfestigte: „Wir waren im Supermarkt und Joshua sollte sich aussuchen, was er mag. Er hat aber nicht etwa nach Süßigkeiten gegriffen, sondern nach Waschmittel. Das hat einfach alles unterstrichen, worum es geht.“

Wie hoch ist die finanzielle Unterstützung, die aus Memmingen kommt?

Derzeit unterstützen die Bucks mit 30 Euro pro Monat. Damit werden das Schulgeld sowie die Basis zum Leben finanziert. Zu Weihnachten gibt es ein extra Geld in Höhe von 45 Euro. „Jetzt kommt aber hinzu, dass Joshua an Hepatitis A erkrankt ist und dringend medizinische Behandlung benötigt. Die wollen wir separat finanzieren“, so Klaus Buck. Seine Frau ergänzt: „Auch da sieht man wieder den großen Unterschied. Es gibt dort kein Sozialsystem.“ Ist ein Kind krank, werde es behandelt, wenn eben Geld da sei.

Warum die Ausbildung das Ticket aus der Armut ist

Liezl und Klaus Buck zeigen auf: „Die Ausbildung ist das A und O. Sie ist das Ticket aus der Armut.“ Deswegen wollen sie ihr Patenkind Joshua nach dem High-School-Abschluss weiter unterstützen, so dass er ein College besuchen kann, um Computer science zu studieren. „Dann kann er möglicherweise die Familie aus dem Slum holen.“

Für das Ehepaar steht außerdem fest: Sie werden weiter helfen. „Vielleicht später auch zwei oder drei Kindern“, sagt Klaus Buck. „Wir haben selbst so viel bekommen und wollen etwas zurückgeben, gleichzeitig andere ermutigen, denn es fühlt sich einfach gut an, wenn man das eigens verdiente Geld investiert, um Menschen zu helfen und man sieht, wie sich zum Beispiel das Patenkind entwickelt“, so Liezl Buck.