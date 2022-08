Soll ehrenamtliches Engagement besser honoriert werden?

Laut einem Vorschlag von Ministerin Faeser könnten langjährige Ehrenamtliche in Zukunft früher in Rente gehen. Was Vereinsvertreter aus Memmingen dazu sagen.

24.08.2022 | Stand: 09:53 Uhr

Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser hat kürzlich mit einem Vorschlag für Schlagzeilen gesorgt: Die SPD-Politikerin regte an, dass langjährige Ehrenamtliche ein Jahr früher abschlagsfrei in Rente gehen können. Für besonders wertvolle Tätigkeiten, wie etwa das „herausragende Ehrenamt bei der Feuerwehr oder auch bei Rettungsdiensten“, müsse in ihren Augen über solche Modelle diskutiert werden. Das könnte auch Anreize für freiwilliges Engagement im Dienste der Gesellschaft schaffen. Wir fragten bei Vertretern von Vereinen und Organisationen nach, was sie von Faesers Vorschlag halten.

