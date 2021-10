Ehrung in Memmingen: Seit Jahren im Dienste des sozialen Friedens

Gewerkschaft ehrt langjährige Mitglieder in der Stadthalle in Memmingen. Bürgermeister lobt Engagement der Arbeitervertreter.

28.10.2021 | Stand: 14:59 Uhr

Wegen der Corona-Pandemie war es der Industriegewerkschaft Metall (IGM) im Allgäu nicht möglich, ihre turnusgemäße Mitgliederehrung im Jahr 2020 zu veranstalten. Jetzt konnten die Ehrungen für 2020 und 2021 unter Einhaltung der 3G-Regel mit 240 Gästen in der Memminger Stadthalle gefeiert werden.

Memmingens Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger begrüßte die Gäste „in der Stadt der Freiheitsrechte, wo 1525 mutige Bauern Rechtsstaatlichkeit und Freiheit einforderten“. Mit ihrer jahrzehntelangen Mitgliedschaft in der Gewerkschaft seien die Jubilare für eben diese Rechte eingetreten. „Ohne diesen Einsatz“, betonte Steiger, „gebe es den unser Land auszeichnenden sozialen Frieden nicht“. Denn wo Gewerkschaften schwach seien, gebe es keinen sozialen Frieden.

75 Jahre bei der Gewerkschaft

Dietmar Jansen, der als erster Bevollmächtigter der IG Metall im Allgäu deren Arbeit steuert, freute sich über den Umstand, „endlich wieder eine Jubilar-Ehrung in Präsenz“ durchführen zu können. Der dienstälteste der zu ehrenden Gewerkschaftsmitglieder, Ludwig Seltmann aus Sonthofen, trat am 1. Juni 1946 in die Gewerkschaft ein, ein Jahr bevor die Organisation IG Metall in Bayern wieder aktiv wurde. Mit seinen 75 Jahren Mitgliedschaft steht er beispielgebend für die aktive Aufbauarbeit nach den Kriegsjahren in Deutschland, betonte Jansen, der selbst bereits seit 40 Jahren Mitglied der der IG Metall ist.

Die Wertigkeit der Veranstaltung innerhalb der Gewerkschaftsbewegung unterstrich die Anwesenheit des kürzlich wiedergewählten Vorsitzenden des DGB-Kreisverbandes Allgäu, Ludwin Debong, und nahezu aller Mitarbeiter der IGM-Geschäftsstelle in Kempten mit Jansens Stellvertreterin Jasmin Steinert.

Geehrte aus der Region Memmingen

Aus dem Bereich Memmingen wurden Mitglieder geehrt: Karl Ortner (70 Jahre bei der IG Metall), Horst Mildner (65 Jahre), Cilli Mohr (60 Jahre), Herbert Trautwein, Johannes Hossdorf, Margot Kaltenbrunner, Heinrich Kunisch und Commendatore Antonino Tortorici (jeweils für 50 Jahre). 40 Jahre dabei sind Hans Jürgen Herold, Helmut Hieble, Dieter Kuehlmuss, Wolfgang Scharnagl, Gerhard Strobel, Karl-Heinz Tumpach, Georg Geiger und Guenther Wenger. Für 25 Jahre wurden Helmut Mayer und Michael Ranz ausgezeichnet.

