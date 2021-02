Ein Blick zurück gibt Hoffnung

Die Memminger Stadträte haben den diesjährigen Haushalt verabschiedet. Warum Redakteur Volker Geyer trotz sinkender Einnahmen keinen Grund zum Trübsal blasen sieht.

27.02.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Der diesjährige Haushalt der Stadt bietet wahrlich keinen Anlass, in Jubelstürme auszubrechen. Aber es gibt auch keinen Grund, ein Wehklagen anzustimmen und den Kopf in den Sand zu stecken. Zum einen besteht die berechtigte Hoffnung, dass Bund und Land den Kommunen wie schon im vergangenen Jahr einen Ausgleich zahlen für die aufgrund der Corona-Pandemie entgangenen Steuereinnahmen. Zum anderen weckt ein Blick in die Vergangenheit durchaus Hoffnung.

Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise waren die Einnahmen der Stadt unterirdisch. 2010 betrug die Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt, mit dem eine Kommune seine Investitionen finanziert, gerade einmal 200 000 Euro. Heuer sind es immerhin 1,6 Millionen, was im Vergleich zu den Vorjahren trotzdem sehr mager ist. Bei besagter Zuführung handelt es sich um den Betrag, um den die Einnahmen die Ausgaben im Verwaltungshaushalt übersteigen. Die Summe ist somit ein guter Gradmesser, was die Finanzkraft einer Kommune anbelangt. Und diese Zuführung ist dank der starken Memminger Unternehmen nach 2010 wieder rasant gestiegen. 2011 waren es schon wieder 9,9 Millionen und im Jahr darauf 5,8 Millionen Euro. Und dieses Szenario wird sich wiederholen – wetten!?

