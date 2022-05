Ein Büro in Memmingen hat Freiheit als Arbeitsaufgabe

Sabrina Demmeler und Bernadette Menzel sind die Ideengeberinnen im neuen Projektbüro „Stadt der Freiheitsrechte“. Was sie in Memmingen anschieben wollen.

20.05.2022 | Stand: 05:40 Uhr

Wenn am Samstag der „Memminger Freiheitspreis 1525“ an den Autor und Journalisten Heribert Prantl verliehen wird, haben Sabrina Demmeler und Bernadette Menzel ein erstes Etappenziel erreicht. Denn die beiden Projektmanagerinnen des neu eingerichteten Projektbüros „Stadt der Freiheitsrechte“ sind wichtige Köpfe in dem Team, das diesmal ein besonders üppiges Veranstaltungsprogramm rund um den Festakt organisiert hat. Schon im Vorfeld freut sie, dass es ihnen mit dem ersten Memminger „Markt der Möglichkeiten“ gelungen ist, auch die Bürgerschaft zum Thema Freiheit zu mobilisieren: Verschiedenste Akteurinnen und Akteure werden an Ständen vom Roßmarkt über den Weinmarkt bis hin zum Manghausplatz aufzeigen, für welches Stückchen Freiheit sie in unserer Gesellschaft einstehen. Doch das ist erst der Anfang.

Zwölf Artikel sind ein historischer Schatz

Sabrina Demmeler und Bernadette Menzel werden auch in den nächsten Jahren Ideengeberinnen, Antreiberinnen, Koordinatorinnen, und Netzwerkerinnen sein, um in den Köpfen und vor allem in den Herzen der Stadtgesellschaft zu verankern, warum Memmingen sich jetzt „Stadt der Freiheitsrechte“ nennt. Der Ursprung liegt natürlich in den Zwölf Artikeln, die im Jahr 1525 in der Kramerzunft am Weinmarkt auf einer Versammlung von aufständischen Bauern verfasst wurden – sie gelten als erste niedergeschriebene Forderungen nach Menschen- und Freiheitsrechten in Europa. Damit hüte Memmingen einen historischen Schatz, der noch nicht gehoben ist, sind sich Demmeler und Menzel einig. Wie wichtig der Stadtspitze das Thema ist, lässt sich auch daran ablesen, dass das Freiheitsrechte-Projektbüro, da seinen Platz im Grimmelhaus hat, vor kurzem zur Stabstelle ernannt wurde. Damit ist es direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet.

Nun gilt es, auf ein großes Ziel hinzuarbeiten, das im Jahr 2025 ansteht: das Jubiläum 500 Jahre Bauernartikel, das groß gefeiert werden soll. Und die beiden jungen Frauen – Menzel ist 28 Jahre alt, Demmeler 32 – haben bereits einige Ideen gesammelt, wie sie die Bürgerinnen und Bürger bis dahin für „ihr“ Thema sensibilisieren und vor allem begeistern wollen. Wichtig ist ihnen dabei, alle mitzunehmen, von jung bis alt, mit verschiedenen Formaten und Angeboten. Partizipation ist das Stichwort dafür, also die Menschen einzubinden, statt ihnen nur etwas vorzusetzen. „Das ist ein sehr wichtiger Wert, der schon bei der Verfassung der Zwölf Artikel mitschwang“, sagt Demmeler. Dass beim Markt der Möglichkeiten schnell alle Plätze belegt waren, sei ein gutes Zeichen dafür, dass das funktionieren kann – aber nur ein erster Schritt auf dem Weg, das Thema Freiheit dauerhaft in Memmingen zu verankern und auch über 2025 hinaus strahlen zu lassen.

Poetry Slam zum Thema Freiheit

Dazu gehört auch, das historischen Erbe von 1525 ins hier und heute zu holen. Deshalb organisieren die Projektmanagerinnen zum Beispiel am 3. Juni in Kooperation mit dem Vöhlin-Gymnasium und dem Kaminwerk einen Poetry Slam als Freiheits-Special. An diesem Abend werde es auch eine Freiheits-Lounge geben, wo sie mit den Leuten ins Gespräch kommen wollen, kündigen sie an. Wo einen Freiheit heute im Alltag berührt, ist Thema dieses Abends – und in der weiteren Arbeit. „Vor 500 Jahren bedeutete Freiheit für die Bauern, fischen, jagen und Holz schlagen zu dürfen“, sagt Menzel. „Diese Tragweite verstehen viele gar nicht mehr.“ Heute gehe es zum Beispiel darum, gleiche Rechte für die queere Community einzufordern oder Barrierefreiheit für Menschen mit körperlichen Einschränkungen.

Als größte Herausforderung sehen Menzel und Demmeler, die beide in Memmingen aufgewachsen sind, verschiedenste Zielgruppen anzusprechen. Und sie wollen den historischen Hintergrund einfach verständlich machen. Im Alltag habe man oft keine Zeit und Muse, sich mit so einem Thema wie den Bauernartikeln zu befassen – sie wollen sichtbar machen, was für ein tolles Erbe Memmingen da hat. Dafür wird gerade ein Kommunikationskonzept gemeinsam mit einer Agentur entwickelt, es werden eine Webseite designt und der Auftritt auf Social Media-Kanälen geplant.

Fragt man Demmeler und Menzel danach, wo sie sich selbst frei fühlen, kommt als erstes: in ihrem neuen Job. Weil sie viele eigene Ideen einbringen und in alle Richtungen denken können zu einem Thema, das ihnen selbst am Herzen liegt – ohne Vorgabe, was am Ende herauszukommen hat. „Das hat man bei wenigen Stellen“, betont Demmeler. Ihre persönliche Freiheit findet sie im Reisen, Menzel ihre darin, dass jeder und jede so sein kann und darf wie er oder sie möchte.