Ein Hit: Faschingspiele der Evangelischen Gemeindejugend Memmingen

Das Theater der Gemeindejugend punktet mit unterhaltsamen Darbietungen in tollen Kostümen vor großartigen Kulissen. Welche Stars sich die Ehre geben.

14.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Was gibt es Schöneres als mit jungen Menschen in die Vergangenheit einzutauchen, um mit Tradition die Zukunft zu gestalten? Am altehrwürdigen Spielort der Faschingsspiele der Evangelischen Gemeindejugend, die noch bis zum 21. Februar im Dietrich-Bonhoeffer-Haus stattfinden, werden die Gäste mit vier Stücken auf eine unterhaltsame Zeitreise in verschiedene Epochen mitgenommen.

Seit 75 Jahren Faschingsspiele im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Memmingen

Zugegeben, ein wenig riecht die Luft im Saal nach der guten alten Zeit – wie der einst vermutlich tiefrote Theatervorhang, der mit der Zeit einem verblassten Rosa-Grau gewichen ist. Die Faschingsspiele bestehen mit 75 Jahren länger als das Bonhoeffer-Haus mit seinen 58 Lenzen. Die übergreifende Generationenarbeit zeichnet das Theater der Gemeindejugend aus, die seit Jahrzehnten die Bühne mit einem reichen Fundus an Kulissen und Requisiten und viel Herzblut immer wieder neu und anders bespielt.

Über das Alter und dessen Zustand des Bonhoeffer-Hauses wetterten die beiden Moderatorinnen Franzi und Lisa Kohl als glitzernde „Weather Girls“, die dem Premierenpublikum frisch und frei verkündeten, sich dem maroden Charme des Hauses noch einmal hinzugeben, da dieses in Zukunft einem Neubau weichen wird. Und wer weiß, manchmal gehen Wünsche einfach so in Erfüllung. In den Märchen klappt das auf alle Fälle schon mal. Und so geht es mit märchenhaft-tierischem Spaß los bei den Faschingsspielen: mit der modern interpretierten Geschichte um die „Bremer Stadtmusikanten“, die Sabine Voigt und Leonie Küthmann mit sieben Talenten in Szene setzten. Da der hauptdarstellende Hahn krankheitsbedingt bei der Premiere ausfiel, setzte das Regie-Tandem kurzerhand eine „Hähnin“ ein, die das Quartett hervorragend und durchaus textsicher komplettierte.

Kinder verwandeln sich in Helene Fischer, Udo Jürgens oder Nana Mouskouri

Ohne Showtreppe, dafür mit viel Glamour leiteten die Show-Girls zum zweiten Stück „Stars und Sternchen“ über. In einer Art Mini-Playback-Show sorgten die Jüngsten für lang anhaltenden Applaus und viele Lacher – auch wegen der genialen Einfälle der beiden Regisseurinnen Elke Rettensberger und Susi Schneider. Das kleine Helene Fischer-Double bekam beispielsweise, wie das Original, eine Bühnenschaukel für seine Performance und Udo Jürgens ein Miniatur-Klavier, auf dem natürlich das Glas Wasser nicht fehlen durfte. Das Playback kam nicht nur vom Band, sondern wurde mit originalen Musikvideos auf Leinwand übertragen.

„Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“ interpretierten diese beiden kleinen „Stars“ auf der Bühne des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses. Bild: Dunja Schütterle

Nach dem Besuch von ABBA, Nana Mouskouri, Las Ketchup und den Schlümpfen mit ihrem Vader Abraham, übernahmen die Älteren der Jugend die Bühne. Das Spiel der Kurzkomödie „Männer im Schrank“ studierten Heidi Weinert und Lisa Wassermann ein. Dafür zauberten die Techniker der Gemeindejugend in ihren roten Hausmeister-Kitteln in Nullkommanichts eine fünftürige Schrankwand auf die Bühne – begehbar versteht sich.

Auch „Männer im Schrank“ gab es bei den Faschingsspielen 2023 der Evangelischen Gemeindejugend zu sehen. Bild: Dunja Schütterle

Perfekte Parodie von Karl Valentin "Im Senderaum"

Mit einer Hommage an Karl Valentin endeten nach zweieinhalb Stunden die Faschingsspiele, worin Bärbel Anders und Christof Heuß ihre Paraderollen gefunden haben. Was sonst nur noch als Filmkunst in bewegten Schwarz-Weiß-Bildern von 1937 in Archiven schlummert, wird im Stück „Im Senderaum“ zu einem lebendigen Bühnenkaleidoskop. Die perfekte Parodie der Protagonisten unterstreicht das liebevolle, bis ins kleinste Detail abgestimmte Bühnenbild, dessen Requisiten das ganze Jahr über im Bauch des Hauses ihr Dasein fristen: Dinge aus einer Zeit weit entfernt vom „World Wide Web“. So lernen junge Menschen gleich nebenbei noch eine Lebenswelt kennen, die es so nicht mehr gibt.

