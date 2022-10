Ein Hoch auf das gedeckelte Jahrmarktsgeld

Was Eltern beim Besuch des Jahrmarkts in Memmingen mit Kindern tun oder besser doch lassen sollten, um ihren Geldbeutel nicht überzustrapazieren.

08.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Mama, Papa, bekommen wir wieder Jahrmarktsgeld?“ Diese Frage werden wohl einige Eltern in den vergangenen Tagen schon gehört haben. Denn am Samstag geht der Jahrmarkt in Memmingen wieder los. Aus unerfindlichen Gründen ist es mir gelungen, dass meine Kinder mir damit bislang noch nicht in den Ohren gelegen haben. Aber machen wir uns nichts vor: Es wird auch meine Frau und mich erwischen. Höchste Zeit also, um sich eine geeignete Taktik zurechtzulegen, damit der Geldbeutel nicht überstrapaziert wird, die Kinder aber gleichzeitig auf ihre Kosten kommen.

Strategie 1: Der Jahrmarktsgeld-Deckel: Was bei Gas und Strom geht, muss doch auch beim Jahrmarkt funktionieren. Die Kinder erhalten eine feste Summe X, die sie ausgeben können wie sie wollen. Der Vorteil: Man hat zunächst Ruhe. Der Nachteil: Es hält nicht lange an. Schnell stellt der Nachwuchs fest, dass man damit nicht alle Fahrgeschäfte ausprobieren kann. Und da wären ja auch noch Zuckerwatte, Wurfbuden, Losverkäufer...

Strategie 2: Der Fahrgeschäfts-Deckel: Jeder darf, sagen wir mal, drei Fahrgeschäfte seiner Wahl fahren, dann ist Schluss. Der Vorteil: Das ist mal ne klare Ansage. Und wer noch keine Jugendlichen zu Hause hat, scheint sich hierbei auf den ersten Blick auch leichter zu tun, da einige Fahrgeschäfte eine gewisse Mindestgröße oder ein Mindestalter voraussetzen. Der Nachteil: Auch Attraktionen wie Kettenkarussell und Autoscooter können ganz schön ins Geld gehen. Denn wer glaubt, dass nach drei Fahrgeschäften wirklich Schluss ist, der irrt sich gewaltig. Denn Tochter und Sohn haben sich gerade mal warmgefahren. Und unterschätzen Sie nicht den Druck, den Kinder auf ihre Eltern ausüben können. Ganz zu schweigen von perfiden Tricks nach dem Motto: Mein kleiner Bruder traut sich noch nicht allein und will, dass ich mitfahre.

Strategie 3: Vorher zu Hause Mittagessen: Der Vorteil: Die Kinder haben zunächst tatsächlich keinen Hunger. Der Nachteil: Das ändert sich schlagartig, wenn ihnen der Duft von Wurstbuden und gebrannten Mandeln um die Nase weht. Zunächst kommt zwar meist nur der Wunsch nach etwas Süßem auf. Doch kurz danach wird das Verlangen im wahrsten Sinne des Wortes deftiger und damit auch teurer. Und was ist mit dem Hinweis, dass es doch zuhause Abendessen gibt? Die Erfahrung zeigt: Versuchen Sie es nicht mal.

Strategie 4: Kinder mit Oma und Opa zum Jahrmarkt schicken: Der Vorteil: Spart im ersten Moment Geld. Der Nachteil: Der Ausflug mit den Großeltern wird in der Regel so toll, dass sie unbedingt auch mit ihren Eltern gehen wollen. Und da werden dann natürlich sofort Vergleiche gezogen. Fazit: Der Jahrmarktbesuch wird teurer.

Lesen Sie auch

Das geht ins Geld: So viel kostet ein Oktoberfest-Besuch als Familie Oktoberfest 2022

Strategie 5: Nicht auf den Jahrmarkt gehen: Der Vorteil: Das kostet gar nichts. Der Nachteil: Ihre Kinder werden es Ihnen noch Jahre lang vorhalten.