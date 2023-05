Ein Hotspot für Ornithologen

Die Vogelbeobachtungsstation am Kardorfer Stausee ist eine beliebte Anlaufstelle. Derzeit lässt sich beobachten, wie der Nachwuchs der Möwen aufgezogen wird.

24.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Es duftet nach dem Gras der frisch gemähten Wiesen, das Wasser schwappt ans Ufer, Möwen landen auf einer kleinen Insel im Kardorfer Stausee. Kurz ist Geschrei zu hören. Der Nachwuchs wird gefüttert. Wer Position bei der Vogelbeobachtungsstation einnimmt, kann das genauestens verfolgen und viele weitere Vogelarten entdecken.

Kardorfer Stausee als Hotspot für Ornithologen

„Das ist schon ein Hotspot in der Region“, sagt ein Hobby-Ornithologe aus Berkheim. Er ist schon in aller Frühe zu diesem Ort gekommen. „Früh am Morgen ist es die beste Zeit. Da ist es vom Gesang her sehr intensiv – und gleichzeitig hat man hier eine gewisse Ruhe.“

Jetzt ist die Aufzuchtzeit

Am Kardorfer Stausee gibt es aber nicht nur die Mittelmeer-Möwen zu sehen, die derzeit ihren Nachwuchs großziehen. „Der Vogelzug ist jetzt so gut wie durch“, weiß der Berkheimer. Jetzt ist Aufzuchtzeit. „Außerdem lässt sich hier zum Beispiel der Eisvogel sehr gut beobachten.“

Kardorfer Stausee Kardorfer Stausee Bild: Maike Scholz

Kleinvögel, Entenvögel oder Greifvögel: „Ein Besuch der Vogelbeobachtungsstation lohnt sich zu jeder Tageszeit“, so der Hobby-Ornithologe. Kritisch sieht er beispielsweise Bootsfahrer, die Tiere stören könnten.

Regierung von Schwaben und Untersuchungen zum Kardorfer Stausee

Die Regierung von Schwaben prüft derzeit, den Stausee bei Kardorf zu einem Schutzgebiet auszuweisen. „Die Untersuchungen zur Nutzung des Kardorfer Stausees und deren Auswirkungen auf den Rast- und Mauserplatz des Großen Brachvogels sind noch nicht abgeschlossen. Mit einer Entscheidung ist frühestens Ende 2023 zu rechnen“, so Karl-Heinz Meyer, Pressesprecher der Regierung von Schwaben.