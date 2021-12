Ein Leben im Winter-Wunderland

Der Garten von Familie Fiedler aus Ottobeuren leuchtet in der Adventszeit besonders bunt. Was die Erbauer des Winterwunderlands antreibt.

Am späten Nachmittag öffnet Martina Fiedler die Tür zu ihrem Garten in Ottobeuren. Meist warten dann schon Eltern mit ihren Kindern, um einen Blick in den Garten zu werfen. Denn der hat es in sich: Wo man auch hinsieht, es blinkt und leuchtet, singt und strahlt. Vom ersten Advent bis Ende Dezember sind Rasen und Bäume geschmückt mit Weihnachtsfiguren und Lichterketten.

Immer abends ist das Winterwunderland der Fiedlers beleuchtet

Von 16.30 bis 20 Uhr ist der Weihnachtszauber in der Hermann-Koneberg-Straße 8 erleuchtet. Jeder, der Lust hat, kann in dieser Zeit vorbeikommen. Auf die Frage, warum sie das machen, sagt Martina Fiedler: „Mir gefällt das einfach und ich freue mich, wenn sich andere darüber freuen.“ Seit einigen Jahren öffnet sie die Pforten für Schaulustige. „Es kommen viele Familien – und gerade die Kinder finden das aufregend“, erzählt Martina Fiedler. Weil pandemiebedingt schon zum zweiten Mal in Folge die Weihnachtsmärkte ausgefallen sind, wollten die Fiedlers nun besonders viel Adventsstimmung verbreiten und mit anderen teilen. „Ich finde es furchtbar, wie die Kinder unter der Pandemie leiden müssen“, sagt die 50-Jährige.

Postkarten für den Weihnachtsmann

Die Postbotin macht den Jüngsten gerne eine Freude – auch wenn es ein finanzieller und zeitlicher Aufwand ist. Sie organisiert für die Kinder auf ihrer Arbeitsrunde adressierte Postkarten und Umschläge, damit sie an das Weihnachtspostamt in Himmelpfort schreiben können. Etwa zehn Tage später können sich die Buben und Mädchen über eine Antwort vom Weihnachtsmann freuen.

Mit zwei Plastikfiguren hat es begonnen

Vor 20 Jahren nahm das Dekorieren in einer Wohnung in Memmingen seinen Anfang. Mit einem Plastikrentier, einem Weihnachtsmann und seinem Schlitten. „Die beiden Figuren habe ich mühevoll am Balkon aufgehängt“, erinnert sich Ehemann Dirk Fiedler.

Mittlerweile wohnt das Paar in Ottobeuren. Mit dem Schmücken des Gartens in der Weihnachtszeit haben sie vor acht oder neun Jahren begonnen. Die Idee hatte Martina Fiedler. Ihr Mann war zu Beginn nicht wirklich von dem Vorhaben begeistert. „Ich kenne doch meine Frau“, sagt der 51-Jährige mit einem kleinen Schmunzeln: „Ich wusste, das artet aus.“

Der Kauf der Dekoration ist laut Martina Fiedler eine spontane Sache, beispielsweise wenn sie auf der Internetplattform Ebay Kleinanzeigen etwas Ansprechendes findet. „Und jedes Jahr kommt noch etwas dazu“, sagt sie. Wie viel Geld sie dafür ausgibt, zählt sie nicht.

Die ganze Familie hilft beim Aufbau

Um die Gegenstände über das Jahr zu lagern, haben die Fiedlers eine Halle in der Nähe angemietet. Mittlerweile hilft die ganze Familie beim Aufbau und der Pflege der Weihnachtsfigurenarmee. Etwa drei Wochen dauert die Vorbereitung und etwa eine Woche verbringt das Ehepaar Fiedler mit Tochter Franziska und Schwiegersohn Sebastian mit der Montage.

Dieses Jahr gibt es mehrere Neuzugänge: einen Grinch, der auf einem Schlitten thront, ein Fahrrad und zwei Holzhütten. Die eine dient als Fotobox, die andere beherbergt einen singenden Weihnachtsmann in einem Cabrio. Ursprünglich plante die Familie in diesem Jahr einen kleinen Glühweinausschank für Besucher, aber die Corona-Pandemie machte das Vorhaben zunichte.

Eine Weihnachtsüberraschung wartet am 25. Dezember auf die Buben und Mädchen

„Dafür gibt es nun eine kleine, süße Weihnachts-Überraschung“, sagt Dirk Fiedler. Am 25. Dezember ab 18 Uhr freut sich die Familie über Besucher – besonders Kinder – sind eingeladen. Mithilfe von Thomas Vorhauer vom Rewe Ottobeuren hat die Familie eine Kleinigkeit vorbereitet. „Wir wollen uns damit für die Aufmerksamkeit bedanken, die unser Garten bekommen hat und für die Besucher, die sich mit uns daran erfreut haben.“