Ein neuer Spielbereich in Böhen soll sich um das Motto „Feuerwehr“ drehen

Eine Gruppe engagierter Bürger will in Böhen einen neuen Spielplatz bauen. Thematisch soll er zum Feuerwehrhaus nebenan passen. Das ist geplant.

20.04.2023 | Stand: 09:00 Uhr

Es gibt Feuerwehr-Modellautos, Feuerwehr-Puzzles, Feuerwehr-Ausmalbücher, Feuerwehr-Fernsehsendungen: Kinder lieben die großen Autos mit der langen Leiter. Deswegen soll „Feuerwehr“ auch das Motto des neuen Spielplatzes in Böhen sein – liegt er doch direkt neben dem Feuerwehrhaus des Ortes.

Wer steckt hinter dem Arbeitskreis in Böhen?

Hinter dem Arbeitskreis, der das Projekt umsetzt, steckt nach eigenen Angaben ein „bunt zusammengewürfelter Haufen“ von engagierten Bürgern. Einer davon ist Wolfgang Then. Er erklärt: „Wir wollen, dass Böhen ein lebendiger Ort bleibt. Auf dem neuen Spielplatz sollen alle, Jung und Alt, zusammenkommen.“ Eine Architektin und eine Landschaftsarchitektin leiten das Projekt.

Der Spielplatz in Böhen soll über Spenden finanziert werden

Der Spielplatz wird über Spenden finanziert. „Unsere Spendenaktion war sehr erfolgreich“, freut sich Wolfgang Then, „Wir haben ein paar größere Spenden bekommen, zum Teil von Privatleuten, aber auch von Firmen.“ Den Betrag von etwa 6000 Euro für den Kleinkinderbereich des Spielplatzes hat das Projektteam schon zusammen – über eine Aktion mit der Genossenschaftsbank. Der Bauantrag dafür ist ebenfalls bereits genehmigt. Then sagt: „Es geht jetzt in die Detailplanung.“

Sandspielbereich entsteht im Nordwesten des Feuerwehrhauses

Im Nordwesten des Feuerwehrhauses soll ein runder Sandspielbereich entstehen, mit Natursteinblöcken drumherum, so wie ein Amphitheater, damit die Kleinen geschützt spielen können. Die Erwachsenen können von Steinblöcken aus sowohl die Sandgrube, als auch den Fußballplatz überblicken.

Dieses Bild zeigt den Plan des Familien- und Kleinkindbereichs. Bild: Projektteam/Wolfgang Then

Wasser darf bei einem Feuerwehrspielplatz nicht fehlen, deshalb wird es eine Wasserpumpe geben mit einem kleinen Wasserlauf aus ausgehöhlten Baumstämmen. Das Projektteam war sich einig, dass mit Sand, Wasser und Matsch zu werkeln, die Lieblingsbeschäftigung für kleine Kinder ist. Außerdem ist auch ein Familiensitzbereich geplant, wo man Picknicken kann. „Nach den Sommerferien soll es mit den Bauarbeiten losgehen“, sagt Wolfgang Then.

Das Projektteam traf sich zuletzt im März. Bild: Projektteam/Wolfgang Then

Für den zweiten Teil des Spielplatzes läuft aktuell noch eine Spendenaktion. Geplant ist für die etwas älteren Kinder ein Kletterturm in Feuerwehroptik mit einer Feuerwehrrutschstange und einer langen Rutsche.

Fitnessparcours mit Trainingsmöglichkeiten für jedes Alter

Im dritten Teil soll ein Fitnessparcours entstehen. Dort soll es Trainingsmöglichkeiten für jedes Alter und jeden Fitnessgrad geben, die nicht nur die Muskel trainieren, sondern auch Spaß machen. Unter anderem ein Trampolin ist geplant.

Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses in Böhen ist geplant

Am 7. Mai findet die Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses in Böhen statt. Dort wird auch das Projektteam, das den Spielplatz plant, vertreten sein. Wer mehr über das Vorhaben erfahren oder selbst mithelfen sowie spenden möchte, kann dort direkt mit dem Team Kontakt aufnehmen.